Die Gäste:
Christian Lindner (FDP, ehem. Bundesfinanzminister)
Boris Palmer (parteilos, Oberbürgermeister Tübingen)
Philipp Türmer (SPD, Vorsitzender der Jusos)
Markus Preiß (ARD)
Laura Kipfelsberger (Journalistin)
Ijoma Mangold (Die Zeit)
Neues Leben nach der Politik und kritischer Blick auf die neue Regierung
Im Studio: der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).
Neuer Kurs bei der Sozialpolitik und Migration
Darüber diskutieren der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer (parteilos), und der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer (SPD).
Es kommentieren: der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preiß, die Journalistin Laura Kipfelsberger und der Kulturkorrespondent der "Zeit", Ijoma Mangold.
