München (ots) -Die Gäste:Christian Lindner (FDP, ehem. Bundesfinanzminister)Boris Palmer (parteilos, Oberbürgermeister Tübingen)Philipp Türmer (SPD, Vorsitzender der Jusos)Markus Preiß (ARD)Laura Kipfelsberger (Journalistin)Ijoma Mangold (Die Zeit)Neues Leben nach der Politik und kritischer Blick auf die neue RegierungIm Studio: der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).Neuer Kurs bei der Sozialpolitik und MigrationDarüber diskutieren der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer (parteilos), und der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer (SPD).Es kommentieren: der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preiß, die Journalistin Laura Kipfelsberger und der Kulturkorrespondent der "Zeit", Ijoma Mangold."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6161162

