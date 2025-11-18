Nur die wenigsten Menschen haben Stromverbrauch und Heizkosten wirklich im Blick. Wir erklären euch, welche Apps dabei helfen, den Überblick über euren Verbrauch zu behalten. Über die letzten zehn Jahre sind die Strompreise in Deutschland deutlich gestiegen. Während der durchschnittliche Preis für eine Kilowattstunde 2015 laut dem Vergleichsportal Verivox noch bei 27,5 Cent lag, waren es im Oktober 2025 bereits 33,51 Cent pro Kilowattstunde. Damit ...

