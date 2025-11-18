Torqeedo präsentiert in Amsterdam gemeinsam mit Mutter Yamaha Motor seine eMobility-Neuheiten fürs Wasser, darunter die Weiterentwicklung der etablierten Cruise-Motoren 3.0 und 6.0, den neuen E-Antrieb Travel XS sowie innovative Systemkomponenten für die Deep-Blue-Reihe. Diese erneuerte Produkt-Palette stellt Torqeedo aktuell auf der Metstrade 2025 (18. bis 20. November) in Amsterdam vor. Im Zentrum des Messeauftritts stehen dabei die weiterentwickelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
