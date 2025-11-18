Torqeedo präsentiert in Amsterdam gemeinsam mit Mutter Yamaha Motor seine eMobility-Neuheiten fürs Wasser, darunter die Weiterentwicklung der etablierten Cruise-Motoren 3.0 und 6.0, den neuen E-Antrieb Travel XS sowie innovative Systemkomponenten für die Deep-Blue-Reihe. Diese erneuerte Produkt-Palette stellt Torqeedo aktuell auf der Metstrade 2025 (18. bis 20. November) in Amsterdam vor. Im Zentrum des Messeauftritts stehen dabei die weiterentwickelten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.