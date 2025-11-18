Nach dem EV4 Fastback wird nun auch die 374 kW starke Performance-Variante des SUV den geänderten Marktbedingungen zum Opfer. Vor allem die ausgelaufenen Steuergutschriften dämpfen die Nachfrage nach E-Autos. Die geänderten Marktbedingungen unter der Trump-Regierung, allen voran das Auslaufen der Steuergutschriften für E-Autos, durchkreuzen Kias US-Strategie offenbar gleich an mehreren Stellen. Erst Ende Oktober wurde bekannt, dass der dortige Marktstart ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.