Nach dem EV4 Fastback wird nun auch die 374 kW starke Performance-Variante des SUV den geänderten Marktbedingungen zum Opfer. Vor allem die ausgelaufenen Steuergutschriften dämpfen die Nachfrage nach E-Autos. Die geänderten Marktbedingungen unter der Trump-Regierung, allen voran das Auslaufen der Steuergutschriften für E-Autos, durchkreuzen Kias US-Strategie offenbar gleich an mehreren Stellen. Erst Ende Oktober wurde bekannt, dass der dortige Marktstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net