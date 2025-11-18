Der Farbenhersteller Akzo Nobel gab am Dienstag bekannt, dass er Axalta Coating Systems übernimmt und damit einen 25 Milliarden US-Dollar schweren Farbengiganten formt."Durch diesen Zusammenschluss können wir unsere Wachstumsambitionen beschleunigen, da wir sich hervorragend ergänzende Technologien zusammenführen", erklärte Akzo-Chef Greg Poux-Guillaume. Die beiden Unternehmen gaben bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über eine Fusion unter Gleichen auf Aktienbasis getroffen haben. Axalta-Aktionäre erhalten demnach 0,6539 Akzo-Nobel-Aktien je Anteilsschein und werden im kombinierten Unternehmen rund 45 Prozent halten. Die bisherigen Akzo-Nobel-Eigentümer kommen auf 55 Prozent. …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.