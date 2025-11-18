© Foto: Picture AllianceDer Farbenhersteller Akzo Nobel gab am Dienstag bekannt, dass er Axalta Coating Systems übernimmt und damit einen 25 Milliarden US-Dollar schweren Farbengiganten formt."Durch diesen Zusammenschluss können wir unsere Wachstumsambitionen beschleunigen, da wir sich hervorragend ergänzende Technologien zusammenführen", erklärte Akzo-Chef Greg Poux-Guillaume. Die beiden Unternehmen gaben bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über eine Fusion unter Gleichen auf Aktienbasis getroffen haben. Axalta-Aktionäre erhalten demnach 0,6539 Akzo-Nobel-Aktien je Anteilsschein und werden im kombinierten Unternehmen rund 45 Prozent halten. Die bisherigen Akzo-Nobel-Eigentümer kommen auf 55 Prozent. …
