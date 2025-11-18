© Foto: Eric Risberg - AP

Ein massiver Cloudflare-Ausfall hat am Dienstag weltweit Dienste gestört: X, ChatGPT, PayPal und Uber waren zeitweise offline. Die Reparatur läuft, doch Nutzer sehen weiter Fehlermeldungen - die Aktie sackt ab.Cloudflare hat am Dienstag weltweit für Störungen gesorgt, nachdem ein großflächiger Ausfall zentrale Internetdienste lahmgelegt hatte. Betroffen waren unter anderem X, ChatGPT, PayPal, Uber, League of Legends sowie zahlreiche Websites in den USA und Europa. Selbst der öffentliche Verkehr im US-Bundesstaat New Jersey - vergleichbar mit einem großen Verkehrsverbund wie etwa dem VRS oder RMV in Deutschland - meldete Ausfälle: Website und App seien "vorübergehend nicht verfügbar oder …