Die wichtigsten Daten zur WochenmitteMITTWOCH, 19.?NOVEMBERAm Mittwoch steigen u.?a. Jahres- und Quartalszahlen wichtiger Unternehmen - darunter europäische Software-, Bau- und Techwerte sowie US-Technologiegiganten. Gleichzeitig stehen zentrale Konjunkturdaten und das Sitzungsprotokoll der Federal Reserve an, was potenziell für Bewegung an den Märkten sorgen könnte.TERMINE UNTERNEHMEN08:00?GBR: Sage?Group - Jahreszahlen. 10:00?DEU: Sto - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de