Zum 20. Mal lenkt der World Branding Awards weltweit die Aufmerksamkeit auf die bekanntesten und vertrauenswürdigsten Marken der Welt. In diesem Jahr wurden mehr als 1.092 Marken aus 66 Ländern als "Brand of the Year" nominiert, mit weniger als 100 deklarierten Gewinnern auf globaler, regionaler und nationaler Stufe.

Zum ersten Mal fand die feierliche World Branding Awards Ceremony nicht in London, sondern im Osaka City Museum of Fine Arts statt. Zur Edition 2025-2026 wurden mehr als 80 internationale Gäste begrüßt, Presenter war der bekannte Allie Sakakibara. Der Abend wurde durch ein Keynote Präsentation von Miho Noguchi bereichert, die über emotionale Bindungen durch prägende Markenerlebnisse sprach.

Die Gewinner auf globaler Ebene gehören unterschiedlichen Branchen an, unter anderem: IKEA (Schweden), Lurpak (Dänemark), Marriott International (UK), Nike (USA), Sennheiser (Deutschland) und Yakult (Japan). Diese Marken präsentierten sich weltweit durchgängig durch Stärke, Wirkung und Vertrauenswürdigkeit.

Auf nationaler Ebene wurden Marken ausgezeichnet, die in ihren jeweiligen Ländern Kultstatus erlangt haben. Dazu gehören: Edeka (Deutschland), Airland (Hongkong), Bangkok Bank (Thailand), Boots (UK), Chunghwa Telecom (Taiwan), FERN-D (Philippinen), Indomaret (Indonesien), KOI Thé (Singapur), Munchy's (Malaysia), Spritzer (Malaysia) und Thai Life Insurance (Thailand).

Nur 20 Marken wurden auf regionaler Ebene ausgezeichnet, was sich auf ihre Bekanntheit in vier oder mehr Ländern über mindestens drei regionale Märkte bezieht. Dazu gehörten: Amarula (Südafrika), M-150 (Thailand), MR DIY (Malaysia), Nippon Rent-A-Car (Japan), Tsui Wah (Hongkong), Vitaday (Thailand) und Watsons (Malaysia).

"Der World Branding Awards feiert nicht nur Erfolge. Wir machen auf das bedingungslose Engagement, die Vision und die Emotionen dahinter aufmerksam. Jede Marke wird nicht nur für ihren Umsatz geehrt, sondern dafür, wofür sie steht," sagte Mr Richard Rowles, Chairman des World Branding Forum.

Mehr als 91.000 Verbraucher weltweit haben sich dieses Jahr am Nominierungsprozess beteiligt. Pro Land wurden im Durchschnitt fünf Marken nominiert, was beweist, dass der World Branding Award eine glaubwürdige Veranstaltung bleibt.

Mehr Informationen und eine komplette Liste mit den Gewinnern finden Sie hier: awards.brandingforum.org.

ÜBER DIE WORLD BRANDING AWARDS

Der World Branding Awards wird veranstaltet vom World Branding Forum, einer eingetragenen Non-Profit-Organisation. Es werden einige der weltweit bekanntesten Marken für ihre Leistungen ausgezeichnet.

SOCIAL MEDIA

Facebook: https://www.facebook.com/worldbrandingforum/

Twitter: https://twitter.com/WorldBranding

Instagram: https://www.instagram.com/worldbranding/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/world-branding-forum

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251117163772/de/

Contacts:

KONTAKT REDAKTION

E-Mail: editorial@brandingforum.org