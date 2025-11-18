Bitcoin wirkt angeschlagen, aber weit entfernt vom K.-o. Seit dem Fall unter die Marke von 100.000 Dollar hat sich die Kryptowährung stabilisiert - die Nervosität im Markt bleibt trotzdem hoch. "Wir sind in einer Phase, in der die Anleger alles hinterfragen", sagt Oliver Michel, Vorstand der tokentus investment AG. "Die große Frage ist: Kommt jetzt die Trendwende - oder ist das nur eine Atempause vor dem nächsten großen Move?"Makroökonomisch ist das Umfeld alles andere als entspannt. Die Wahrscheinlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...