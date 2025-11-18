Eine technische Störung bei Cloudflare legt viele Webseiten und Apps lahm. Auch bekannte Plattformen wie ChatGPT und X sind betroffen. Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat am Nachmittag des 18. Novembers etliche Webseiten und Online-Apps lahmgelegt. Betroffen sind unter anderem die Social-Media-Plattformen X und Truth Social. Auch das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT, konnte keine Antworten mehr liefern, weil die User die Website ...

