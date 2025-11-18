Wer heute nach einem neuen Job sucht, sollte mehr Energie in den Aufbau des eigenen Netzwerks investieren. Vor allem die "Five Chats"-Regel könnte die Chancen von Bewerber:innen erheblich steigern. Dutzende Bewerbungen zu schreiben, kostet viel Zeit - und führt nur in den seltensten Fällen schnell zum Erfolg. Wie Business Insider berichtet, empfehlen Expert:innen deshalb, mehr Energie in das eigene Netzwerk zu investieren. Gerade für Menschen, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n