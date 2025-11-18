Erstmals seit Ende April fiel die wichtigste Kryptowährung der Welt am Dienstagmorgen wieder unter 90.000 US-Dollar. Die Nervosität vor den ersten US-Konjukturdaten seit dem Shutdown wächst. Die Lage am Kryptomarkt bleibt angespannt. "Ein Cocktail aus makroökonomischer Unsicherheit, institutionellen Mittelabflüssen sowie klassischen Gewinnmitnahmen treibt den Ausverkauf bei Bitcoin", schreibt Krypto-Analyst Timo Emden. "Anleger befinden sich im ...

