Archer baut seine E-Antriebe, die im eVTOL Midnight zum Einsatz kommen, erstmals auch für Dritte und erschließt damit eine neue Einnahmequelle. Erster Abnehmer ist das Duo Anduril Industries und EDGE Group, das den Antrieb in sein autonomes Luftfahrzeug Omen einbauen will. Archer teilt mit, seine in den USA gefertigten E-Antriebe für das eigene eVTOL Midnight mit anderen Abnehmern zu teilen. Den ersten Deal gibt es mit dem Partner-Duo Anduril Industries/EDGE ...

