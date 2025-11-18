NEW YORK (dpa-AFX) - Die Unsicherheit unter Investoren über die Lage der Wirtschaft der Vereinigten Staaten und die Geldpolitik der Notenbank Fed hat am Dienstag die US-Börsen weiter nach unten gedrückt. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,7 Prozent auf 46.245 Zähler. Er weitete die Verluste vom Wochenbeginn aus und fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober. Erst am Mittwoch vergangener Woche hatte der Dow ein Rekordhoch erreicht.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Dienstag 0,3 Prozent auf 6.651 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent auf 24.683 Zähler abwärts./bek/he

