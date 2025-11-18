Die ersten neun Monate des Jahres 2025 waren geprägt von erhöhter Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten und geopolitischen SpannungenDennoch zeigte der europäische Euro-Hochzinsmarkt eine starke Entwicklung. "Auch wenn es Anzeichen einer wirtschaftlichen Verlangsamung gibt, bleibt das Umfeld für High-Yield-Anleihen zufriedenstellend", wie Alexis Renault, Globaler Leiter High Yield bei Oddo BHF AM, in einem aktuellen Marktkommentar ...

