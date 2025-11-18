Mike Kachmer tritt im Anschluss an seine herausragende 43-jährige Karriere zurück, einschließlich einer nahezu 12-jährigen Führungsrolle als Chairman und CEO von Duravant

Jill Evanko wird Nachfolgerin von Mike Kachmer als Chief Executive Officer von Duravant

Duravant LLC ("Duravant"), ein Weltmarktführer für fortschrittliche Automatisierungslösungen, gab heute bekannt, dass sich Mike Kachmer von seiner Rolle als Chief Executive Officer nach einer äußerst erfolgreichen Tätigkeit im Unternehmen zurückziehen wird. Das Board of Directors von Duravant hat Jill Evanko, die dem Unternehmen am 5. Januar 2026 beitrat, zum CEO ernannt. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Mike Kachmer weiterhin als Chairman von Duravant und darüber hinaus als Mitglied des Board of Directors für Northwestern Memorial Healthcare und die London Clinic tätig sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251117401956/de/

Mike Kachmer

"Es war mir eine große Ehre und bedeutete eine Erfahrung, die einen demütig werden lässt, dieses unglaubliche Unternehmen führen zu dürfen", so Mike Kachmer. "Ich bin meinen Kollegen bei Duravant für ihre Unterstützung über die Jahre hinweg zutiefst dankbar. Gemeinsam haben wir eine Organisation mit einem wirklich differenzierten Betriebsmodell und einer differenzierten Kultur aufgebaut einer Kultur, die die Zusammenarbeit und Innovationen fördert und mit unerschütterlicher Integrität arbeitet."

Jill Evanko kommt von der Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS) zum Unternehmen Duravant, wo sie als President und Chief Executive Officer seit 2018 tätig war. Zuvor war sie Chief Financial Officer der Truck-Lite Co. LLC und bekleidete mehrere Führungspositionen bei der Dover Corporation (NYSE: DOV) und ihren Tochtergesellschaften. Früher in ihrer Karriere bekleidete sie Finanz- und operative Positionen bei der Arthur Andersen LLP, Honeywell Corporation und Sony Corporation. Jill Evanko erwarb einen Master of Business Administration Grad an der Universität Notre Dame und einen Abschluss als Bachelor of Science in Business Administration an der La Salle University. Darüber hinaus war Jill Evanko als unabhängige Direktorin für den Aufsichtsrat der Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B) tätig.

"Ich bin stolz, Teil des Unternehmens Duravant zu sein und auf dem bemerkenswerten Fundament aufzubauen, das von Mike Kachmer gegründet wurde", so Jill Evanko. "Ich bin ihm dankbar für sein starkes Vermächtnis der Exzellenz, das er hinterlässt und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem herausragenden Team, um unsere Mission voranzutreiben und das nächste Erfolgskapitel von Duravant zu gestalten."

Unter der Führung von Mike Kachmer entwickelte sich Duravant zu einem bedeutenden Akteur im Bereich der industriellen Automatisierung. Er leitete die Transformation des Unternehmens im Rahmen von 30 Akquisitionen und strategischen Partnerschaften und hat die Vision für das Unternehmen festgelegt, in neue Marktsegmente zu expandieren. Darüber hinaus vergrößerte er den globalen Fußabdruck von Duravant in ganz Amerika, Europa und Asien und stärkte seine Position in Schwellenländern durch die Einrichtung von Vertriebs- und Servicezentren in Brasilien, Mexiko, China, Thailand und Indien.

"Der Rücktritt von Mike Kachmer markiert das Ende einer bemerkenswerten Karriere bei Duravant. Mit seiner Vision, das Unternehmen zu steuern, hat Duravant ein beispielloses durch Innovation, operative Exzellenz und eine fein abgestimmte Kundenorientierung angetriebenes Wachstum erzielt", so Jeff Goldfaden, Managing Director und Head of Industrials bei Warburg Pincus und Mitglied des Board of Directors von Duravant. "Wir freuen uns darauf, Jill Evanko als nächsten CEO von Duravant begrüßen zu dürfen. Ihre strategische Denkweise und umfassende Führungserfahrung bei erstklassigen Industrieunternehmen positionieren sie in einer Weise, dass sie auf den Kernstärken von Duravant aufbauen und die Zukunft des Unternehmenserfolgs gestalten kann."

"Im Namen des Board of Directors möchte ich Mike Kachmer unseren tiefen Dank für sein unerschütterliches Engagement und seine herausragenden Verdienste um das Unternehmen Duravant aussprechen. Seine Führungsqualitäten und strategische Ausrichtung haben maßgeblich zur Transformation des Unternehmens zu einer leistungsstarken Organisation beigetragen, die sie heute ist", so Wes Bieligk, Partner bei Carlyle und Mitglied des Board of Directors von Duravant. "Wir freuen uns, Jill Evanko im Unternehmen Duravant begrüßen zu dürfen. Ihre tiefgreifende Fachkompetenz und ihre Leistungen spiegeln dasselbe Streben nach Exzellenz und Zusammenarbeit wider, das unser Unternehmen Duravant definiert."

"Mit Blick nach vorn freue ich mich, dass Jill Evanko meine Nachfolgerin als CEO werden wird", so Mike Kachmer. Ihre umfangreiche Erfahrung, ihre nachgewiesenen Fähigkeiten und ihre Siegermentalität machen sie zur perfekten Person, Duravant voranzubringen. Ich bin zuversichtlich, dass Jill Evanko und ihr Führungsteam weiterhin auf unserem starken Fundament aufbauen und Duravant zu neuen Höhen führen werden."

Über Duravant

Duravant ist als Weltmarktführer für fortschrittliche Automatisierungslösungen in der Nahrungsmittel-, Verpackungs- und Materialtransportindustrie tätig. Gegründet auf über ein Jahrhundert an Expertise, liefert Duravant leistungsorientierte Technologien, integrierte Systeme und Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, die die Produktivität, Effizienz und Sicherheit für die Produzenten und Transportunternehmen der Welt von Gütern mit hoher Nachfrage steigern. Das Unternehmen bedient eine breite Palette essenzieller Endmärkte, darunter Lebensmittel und Getränke, Landwirtschaft, Konsum- und Industriegüter, E-Commerce und Logistik. Das in Downers Grove im US-Bundesstaat Illinois ansässige Unternehmen Duravant bedient Kunden in mehr als 190 Ländern und vereint ein Portfolio führender Marken unter einem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität, Innovation und Kundenerfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.duravant.com.

