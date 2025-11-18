Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 18
[18.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.11.25
|IE000LZC9NM0
|8,767,465.00
|USD
|0
|71,010,663.54
|8.0993
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.11.25
|IE000DOZYQJ7
|3,301,500.00
|EUR
|0
|19,372,360.11
|5.8677
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.11.25
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|371,682.52
|10.8249
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.11.25
|IE000XIITCN5
|616,779.00
|GBP
|0
|5,099,247.59
|8.2675
