SINGAPUR, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem "Singapore FinTech Festival 2025" (SFF 2025) hielt Jason Cao, Geschäftsführer von Huawei Digital Finance BU, einen Hauptvortrag mit dem Titel "Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance" (Jenseits des Digitalen: auf dem Weg zu KI-gestützten Finanzdiensten). Er hob die Innovationen von Huawei in den Bereichen szenariobasierte Agenten, KI-Plattformen, Daten- und Wissensplattformen sowie Infrastruktur hervor, die sich mit den zentralen Herausforderungen der KI-Einführung im Finanzwesen befassen. Unter Nutzung systematischer Engineering-Fähigkeiten möchte Huawei Finanzinstituten dabei helfen, ihre intelligente Transformation zu beschleunigen. Cao merkte an: "Das intelligente Zeitalter wird von Hyperpersonalisierung geprägt sein. KI im Finanzwesen hat ein kritisches Stadium erreicht und der Schlüssel liegt in ihrer tiefen Integration in zentrale Produktionsprozesse sowie Geschäftsszenarien, wo sie einen echten geschäftlichen Nutzen bringen kann. Um sich im nächsten Jahrzehnt einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, sollten Finanzinstitute KI nutzen, damit sie den strukturellen Wandel ihrer Arbeitsabläufe vorantreiben." In den letzten zehn Jahren hat die Digitalisierung des Finanzwesens zwar zeitliche und räumliche Barrieren beseitigt, folgte jedoch weiterhin der 80/20-Regel - 80 % der Ressourcen dienten 20 % der wichtigsten Nutzer. In den kommenden zehn Jahren wird KI das Modell "eine Person, ein Team" populär machen, bei dem jeder Einzelne mit Hilfe von KI-Assistenten als primärem Serviceportal die Fähigkeiten eines ganzen Teams erhält. "Zukünftige Finanzdienstleistungen werden sich von der direkten Produktempfehlung an einzelne Personen hin zu persönlichen Superassistenten entwickeln. Diejenigen, die diesen Wandel anführen und hyperpersonalisierte Dienste anbieten, werden einen Vorsprung haben," betonte Cao. Er fügte hinzu, dass sich der KI-gesteuerte Strukturwandel auf alle Aspekte erstrecken wird, einschließlich Finanzdienstleistungsmodelle, Kooperationsmodelle, Risikoentscheidungen und Infrastruktur. Aufbau einer systematischen Lösung aus vier Ebenen für intelligente Fähigkeiten in allen Szenarien Cao erläuterte zwei Wege, die globale Finanzinstitute einschlagen, um KI-native Anwendungen voranzutreiben: Große Institute bauen eine Matrix von Agenten auf, die für jede Rolle einen KI-Assistenten und für jeden Kunden einen vertrauenswürdigen KI-Berater bereitstellen; kleine und mittelgroße Institute konzentrieren sich auf hochwertige Szenarien wie Kredite und setzen Agenten schnell ein, um intelligente Prozesse zu erreichen. Bis heute hat Huawei bereits Finanzkunden auf der ganzen Welt bei der Einführung von mehr als 500 KI-Anwendungsfällen in den Bereichen Büro, Betrieb, Marketing, Risikomanagement und Kundenservice geholfen. Dies hilft den Kunden, ihre interne Effizienz zu steigern, den Endbenutzern einen größeren Nutzen zu bieten und den Wechsel von einzelnen Szenarien zu systematischen, umfassenden Lösungen zu vollziehen. Huawei hat seine Plattform für intelligente Datenverarbeitung in den Mittelpunkt einer systematischen Lösung gestellt, die Rechenleistung, Plattformen, Technik und Szenarien umfasst. Um die Anforderungen an hohe Gleichzeitigkeit und geringe Latenz bei der KI-Inferenz zu erfüllen, hat Huawei eine führende Plattform für Rechenleistung entwickelt. Diese Grundlage unterstützt die unternehmensweite KI-Daten-Governance durch eine einheitliche Wissens- und Datenplattform, die mit Plattformen für Finanzagenten sowie Vorgehensweisen im Bereich Daten- und Modell-Engineering integriert ist - zusammen bilden sie einen geschlossenen Kreislauf von End-to-End-KI-Funktionen (E2E). Durch die Zusammenarbeit mit globalen Ökosystempartnern setzt Huawei eine umfassende technologische Dynamik frei, um den Einsatz von KI in hochwertigen Szenarien zu beschleunigen. Im Bereich des intelligenten mobilen Bankings haben Huawei und eine große chinesische Bank gemeinsam eine intelligente mobile Servicearchitektur der nächsten Generation entwickelt. Auf einer intelligenten Computing-Infrastruktur und KI-Plattformen basierend nutzt diese Architektur eine hierarchische Multi-Agenten-Zusammenarbeit, Langzeitspeicher und E2E-Leistungsoptimierung über Hardware und Software hinweg. Damit wurde eine Erkennungsgenauigkeit von über 90 % sowie eine Latenzzeit von nur 1,2 Sekunden erreicht, wodurch die Bank von einer passiven Reaktion zu einem proaktiven Service übergehen konnte. Mit Blick nach vorn wird Huawei weiterhin auf seine führende Plattform für Rechenleistung, systematische KI-Engineering-Expertise, strukturierte Ökosystementwicklung sowie neue Co-Creation-Modelle mit Kunden und Partnern bauen. Diese Initiativen werden die Kundenbindung stärken, das Risikomanagement verbessern und die E2E-Geschäftsumwandlung vorantreiben. Dadurch werden wertorientierte KI-Anwendungen in der Finanzbranche weiter verankert und Finanzinstitute dabei unterstützt, die effektive Einführung von KI zu beschleunigen. Gemeinsam mit weiteren RongHai-Partnern, um ein neues KI-Ökosystem für den Finanzsektor aufzubauen Während dieser Veranstaltung unterzeichnete Huawei zusammen mit drei RongHai-Partnern - Neuxnet, Speakly AI und TrustDecision - jeweils strategische Kooperationsvereinbarungen mit Saudi-Arabiens führendem Finanzinstitut Atmaal. Das Partnernetzwerk des RongHai-Programms von Huawei wurde ebenfalls weiter ausgebaut, und es kamen drei neue Mitglieder hinzu: CMA, das stabile Zahlungsdienste für Zentralbanken auf der ganzen Welt anbietet, Instadesk, das intelligente Outbound-Calling- und Marketingfunktionen anbietet, und MagicEngine, das Modellentwicklung, Inferenz und Dienstleistungen für Finanzinstitute anbietet. Eine wachsende Zahl geschätzter Partner für Finanzlösungen beschleunigt die globale Zusammenarbeit mit Huawei. Durch das Ronghai-Programm will Huawei gemeinsam mit globalen Partnern einen "Cluster aus sechs Fähigkeiten" schaffen, um systematisch ein KI-Ökosystem entlang des Finanzproduktionsflusses aufzubauen. Dies umfasst Modellentwicklung, Agenten-Engineering, Wissensdatenbanken für die Branche sowie szenariobasierte Anwendungen, während die Effizienz der KI-Bereitstellung durch E2E-Synergien zwischen Hardware und Software optimiert wird. Da sich die Finanzbranche von der Digitalisierung hin zu einer digitalen sowie intelligenten Transformation bewegt, wird Huawei weiterhin die gemeinsame Innovation mit Kunden und Partnern stärken und sich dabei auf die Neugestaltung von Finanzabläufen und die Förderung der Entwicklung von Ökosystemen konzentrieren. Diese Bemühungen werden der KI ermöglichen, über die technologische Befähigung hinaus zu einer erheblichen Produktivitätssteigerung zu gelangen und ein neues Kapitel im intelligenten Finanzwesen aufzuschlagen. 