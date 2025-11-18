Der Goldpreis taumelt. Sinkende Zinssenkungshoffnungen und fehlende US-Daten drücken den Markt. Doch ein unsichtbarer Käufer sorgt im Hintergrund dafür, dass eine überraschende Trendwende jederzeit möglich bleibt.Der Goldpreis steht ordentlich unter Druck: Nach Angaben der Daten- und Nachrichtenseite Barron's belasten vor allem gesunkene Erwartungen an eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Jahr. Gleichzeitig warten Anleger auf verspätete Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten, die Hinweise auf die kurzfristige Wirtschaftslage liefern sollen. Soojin Kim von MUFG erklärte: "Die Märkte reduzierten ihre Wetten auf eine Zinssenkung auf unter fünfzig Prozent, nachdem mehrere …