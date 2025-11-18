Beiersdorf Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 18.11.25

Der Beiersdorf Konzern hat die Aussichten und die Prognosen für Segment Consumer das laufende Jahr weiter gesenkt, für den Bereich Tesa bestätigt. Der Bereich Consumer ist für Beiersdorf das größere der Segmente im Portfolio. In den ersten neun Monaten hat der Konzern einen Umsatz von 7,54 Mrd. EUR erwirtschaften können.

Gesenkter Ausblick belastet Aktie: Die Beiersdorf Prognose wurde im Consumer-Segment für 2024 und 2025 reduziert - sowohl beim Wachstum als auch bei der EBIT-Marge.

Chartbild bleibt bärisch: Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart dominiert Schwäche. Erst ein Schlusskurs über SMA20/SMA50 und später über der SMA200 würde das Bild aufhellen.

Höheres Abwärtsrisiko: Mit klaren Unterseiten-Zielen und verhaltenen Erholungen bleibt die Beiersdorf Aktie im Fokus einer seitwärts/abwärts gerichteten Entwicklung.

Die Beiersdorf-Aktie steht derzeit deutlich im Fokus der Anleger. Der Konzern hat seine Prognose für das Segment Consumer weiter gesenkt - ein Bereich, der maßgeblich zum Gesamtumsatz beiträgt. Während die Erwartungen für Tesa bestätigt wurden, rechnet Beiersdorf für das laufende Geschäftsjahr insgesamt mit gedämpfterem Wachstum.

In den ersten neun Monaten erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,54 Mrd. EUR. Damit bleibt das Unternehmen weiterhin solide aufgestellt, jedoch belasten schwächere Märkte und eine geringere Nachfrage das Wachstum.

Fundamentaldaten der Beiersdorf-Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 90,20 EUR Marktkapitalisierung 19,68 Mrd. EUR Umsatz 2024 9,85 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 64,97 % KGV 2025* 15,98 4-Wochen-Performance +0,95 % Bewertung leicht überbewertet Dividendenrendite 2025* 1,10 % Branche Drogerie - Kosmetik

* Prognose

Parkettgeflüster: Hintergründe zur gesenkten Beiersdorf Prognose

Im dritten Quartal zeigte sich der globale Hautpflegemarkt schwächer, insbesondere im Export in Schwellenländer. Entsprechend reduzierte Beiersdorf seine Wachstumsprognose für 2024 von 3 - auf 2,5 %.

Auch die Beiersdorf Prognose 2025 für das Segment Consumer wurde herabgestuft: - statt 3-4 - erwartet der Konzern nun nur noch 2,5 - organisches Wachstum. - Die EBIT-Marge im Consumer-Bereich soll 20 Basispunkte über Vorjahr liegen (zuvor: 50 Basispunkte).

Tesa bleibt dagegen im Rahmen der bisherigen Erwartungen.

Beiersdorf erwirtschaftete im dritten Quartal 2,35 Mrd. EUR Umsatz (+1,7 - im Jahresvergleich). Nach neun Monaten liegt das organische Wachstum 2025 bei 2,0 % und der Umsatz bei 7,54 Mrd. EUR....

