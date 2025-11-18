Breitere Anlagemöglichkeiten, ein schwacher US-Dollar und ein politisch erneuertes Japan: Franklin Templeton erwartet für das kommende Jahr eine globale Rotation mit klaren Gewinnern. Stephen Dover, Chef-Marktstratege des Franklin Templeton Institute, rechnet für das Jahr 2026 mit deutlich breiteren Investitionschancen. Er verweist auf steigende Gewinne außerhalb der Vereinigten Staaten und eine weltweit lockere Geldpolitik, die Kapitalmärkte neu ordnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de