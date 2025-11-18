Der Elektroantrieb hält in immer mehr Mobilitätsbereichen Einzug - so auch in der Landwirtschaft. Die Branche hat sich vergangene Woche auf der Agritechnica in Hannover getroffen. Und dort standen auch elektrische Neuheiten im Rampenlicht. Fährt der Traktor der Zukunft also auch bald rein elektrisch? Als erste Neuheit sei der E-Power-Traktor von John Deere erwähnt. Es handelt sich dabei zwar noch um einen Prototypen, aber der Ausblick ist spannende: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...