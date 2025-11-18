Die Aktie des Halbleiterherstellers hat zuletzt trotz guter Geschäftsentwicklung um einiges nachgegeben. Risikobereite Anleger wagen eine antizyklische Wette. Es brauchte nicht viel für die Korrektur. Nach erfreulichen Zahlen für das dritte Quartal, mit Zuwächsen bei Umsatz und Ertrag berichtete das Management von X-Fab Silicon Foundries von einem schwächeren Auftragseingang. Im vierten Quartal wird zwar mit hohen Erlösen und ordentlichen Margen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.