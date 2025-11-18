Ethereum fällt und fällt immer weiter. Doch was ist eigentlich der Grund für die Schwächephase? Ein Star-Stratege erklärt die Hintergründe und zeigt, warum die Kryptowährung weiterhin Potenzial haben könnte. Deshalb stehen Kryptos unter Druck Die Kurse bei Ethereum und anderen Kryptowährungen fallen aktuell immer weiter, was Panik bei vielen Investoren auslöst. Laut dem Chefstrategen des Analystenhauses Fundstrat, Tom Lee, sind die Kursverluste in ...

