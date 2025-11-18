FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 34,50 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geldhaus habe ambitionierte Ziele für 2028 präsentiert, schrieb Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese erschienen nur mit viel Rückenwind von Kapitalmarkt und Konjunktur erreichbar. Zuletzt habe die Bank aber entgegen skeptischer Stimmen geliefert, zudem sei die Aktie attraktiv bewertet./niw/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 15:34 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:05 / MESZ



ISIN: DE0005140008





