Deutschland steckt tief in der China-Abhängigkeit. Jan Willhöft von Axino Capital zeigt, warum Pekings Macht für Deutschland zum Risiko wird. Wo jetzt echte Anlegerchancen liegen.China handelt, während der Westen weiter hofft. Der US-Finanzminister Scott Bessent erwartet bis Thanksgiving einen neuen Deal über seltene Erden. Diese Hoffnung trügt laut Jan Willhögt. China dominiert die Lieferketten, kontrolliert kritische Mineralien und setzt mit gezielten Exportkontrollen ganze Industrien des Westens unter Druck. Die Abhängigkeit sei real und sie wachse. Willhöft warnt, dass China die Preise jederzeit hochziehen kann und erklärt, warum "wenn China will, morgen hier die Lichter ausgehen". Für …