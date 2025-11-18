QUÉBEC CITY, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Das Inbetriebnahme- und Betriebsteam ist nun vollständig vor Ort am Standort des Kiniéro-Goldprojekts versammelt, da Robex derzeit die letzten Vorbereitungen für die erste Goldproduktion im vierten Quartal 2025 durchführt.

Das erste Erz ist auf der ROM-Lagerfläche eingetroffen; die Bergbauflotte wird in Kürze vollständig einsatzbereit sein.

Die Bohrungen zur Kontrolle des Erzgehalts in der Sabali-Mine sind abgeschlossen.

Die Rückhalteanlage für Tailings ist nahezu fertiggestellt und wird bereitstehen, sobald die Erzverarbeitung in der Aufbereitungsanlage beginnt.

Die Generatoren des Kraftwerks sind installiert und erfolgreich getestet; die Einspeisung ins Stromnetz kann erfolgen.

Die Elektroarbeiten und Vorinbetriebnahme in der Aufbereitungsanlage verlaufen planmäßig entsprechend der priorisierten Inbetriebnahmeaktivitäten.

Die Vorinbetriebnahme der Hochspannungs-Schaltanlage ist abgeschlossen; die Einspeisung ist noch diese Woche geplant.

Das Kommunikationsnetzwerk der Aufbereitungsanlage wurde installiert, an das Prozessleitsystem angeschlossen und mit Strom versorgt.

Das CIL-Motorsteuerzentrum ist in Betrieb, und die Antriebe werden derzeit funktional getestet.

Die Tanks von CIL Train A sind mit Wasser gefüllt und stehen nun für Belastungstests der Rührwerke und Intertank-Siebe bereit.

Der Antrieb der SAG-Mühle ist installiert und korrekt justiert; der Inching-Antrieb ist einsatzbereit. Die Installation der Kugelmühle erfolgt im Anschluss.



Abbildung 1: Luftaufnahme des Mahl-, Laugungs- und Elutionskreislaufs von Kiniéro (7. November 2025)

Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. (im Folgenden "Robex" oder das "Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX) gibt ein Update zum Baufortschritt seines Goldprojekts am Standort Kiniéro in Guinea, Westafrika, im November 2025 bekannt. Robex ist auf gutem Weg, die erste Goldproduktion im vierten Quartal 2025 zu realisieren.

Abbildung 2: Brechanlage für Saprolit (15. November 2025)

Matthew Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, sagte:

"Mit jedem Monat rückt das Kiniéro-Projekt seinem Abschluss näher. Es ist erfreulich, dass die Arbeiten planmäßig und sicher voranschreiten, sodass wir weiterhin im Zeitplan liegen, um 2025 die erste Goldproduktion zu realisieren." Die Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage hat nun begonnen und markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur ersten Goldproduktion.

"Die Bohrungen zur Kontrolle des Erzgehalts sind abgeschlossen, und das Erz wurde zur ROM-Lagerfläche geliefert, bereit für die Zuführung zur Mahlanlage. Auch die übrigen Projektbereiche befinden sich in der Endphase, sodass die geplanten Ziele termingerecht erreicht werden können."

"Robex ist vollständig finanziert und bei Fertigstellung der Bauarbeiten für das Kiniéro-Projekt weiterhin im Budget."

Abbildung 3: Gesamtansicht der Kiniéro-Anlage einschließlich Kraftwerk und Brennstoffversorgung (15. November 2025)

Robex ist weiterhin einwandfrei positioniert, um den Bau von Kiniéro planmäßig abzuschließen und die erste Goldproduktion im vierten Quartal 2025 zu realisieren.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Investoren- und Medienanfragen:

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements ("Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. "anstreben", "antizipieren", "annehmen", "glauben", "können", "erwägen", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "Prognose", "anleiten", "Hinweis", "beabsichtigen", "Absicht", "wahrscheinlich", "möglicherweise", "könnte", "Zielsetzung", "Chance", "Aussicht", "Plan", "Potenzial", "sollte", "Strategie", "Ziel", "wird" oder "würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter: die Fähigkeit des Unternehmens, die im Machbarkeitsstudienbericht zum Kiniéro-Goldprojekt festgelegten Pläne umzusetzen, gegebenenfalls unter Berücksichtigung aktualisierter Informationen und in Übereinstimmung mit dem zuvor vom Unternehmen bekannt gegebenen überarbeiteten Zeitplan; die Fähigkeit des Unternehmens, die geplanten Explorations- und Entwicklungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben nachteiliger Bedingungen am Kiniéro-Goldprojekt; das Ausbleiben unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher Verzögerungen bei der Erlangung notwendiger Genehmigungen; dass der Goldpreis auf einem Niveau bleibt, das das Kiniéro-Goldprojekt wirtschaftlich rentabel macht; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin die erforderlichen Mittel zur Finanzierung seiner Aktivitäten aufzubringen; die Möglichkeit des Unternehmens, die geschätzten Mineralressourcen und Mineralreserven realisieren zu können; Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien, lokale und globale geopolitische sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen und das Umfeld, in dem das Unternehmen derzeit tätig ist und künftig tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange ("ASX") abzuschließen, sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß dem Darlehensvertrag; den Zugang des Darlehensnehmers zu den im Darlehensvertrag eingeräumten Finanzierungsmitteln; und die Verwendung etwaiger Beträge, die der Darlehensnehmer im Rahmen des Darlehensvertrags erhält, für die vom Unternehmen vorgesehenen Zwecke.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko der Nichterfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags durch den Kreditnehmer und damit die Unmöglichkeit, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko des Unvermögens des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des Kreditvertrags aufgenommenen Beträge zurückzahlen zu können; das Risiko der Unfähigkeit der Schuldner im Rahmen des Kreditvertrags, die finanziellen und sonstigen Auflagen des Kreditvertrags zu erfüllen, was zu einem Ausfallereignis führen würde; geopolitische Risiken und Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens in Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte geltend zu machen, sowie der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam; Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Schätzungen des Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des Unternehmens; das Risiko der Nichterreichung der Produktionsphase des Kiniéro-Goldprojekts (unter anderem aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt, einschließlich Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, sowie die Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des Unternehmens; Beteiligungen und Lizenzgebühren, die an Dritte zu zahlen sind; Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität des globalen Finanzsystems; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen hoher Inflation, wie etwa höhere Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen, insbesondere zwischen dem kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit Eigenkapitalfinanzierungen aufbringt, und dem US-Dollar; das Risiko laufender oder zukünftiger Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen; Einschränkungen bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Stammaktien; steuerliche Risiken, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder Steuerfestsetzungen für das Unternehmen; die Fähigkeit des Unternehmens, Eigentumsrechte sowie die für den laufenden Betrieb erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; Änderungen von Projektparametern oder wirtschaftlichen Bewertungen, während die Pläne weiter verfeinert werden; das Risiko, dass tatsächliche Kosten die geschätzten Kosten überschreiten; geologische, bergbauliche und explorative technische Probleme; Funktionsfehler von Anlagen, Geräten oder Prozessen entgegen den Erwartungen; Unfälle, Arbeitskonflikte und weitere branchentypische Risiken des Bergbaus; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen; Auswirkungen von Gesundheitskrisen auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen, einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinschaften in den Ländern, in denen es tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Anti-Korruptionsgesetze, Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und verwandte Gesetze durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko von Konflikten mit Kleinbergbauern; Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittunternehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonen und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu ausreichender Infrastruktur; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen Verpflichtungen des Unternehmens bezüglich seiner Tailings-Lagerstätten; Unterbrechungen in der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die üblicherweise mit Mineralexploration, Goldbergbau, Entwicklungs- und Produktionsprozessen verbunden sind; wetter- und klimabedingte Probleme; das Risiko von Ausfällen der Informationstechnologie und Cyberangriffen; das Risiko, dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko, dass der Darlehensnehmer keinen Zugang zu den Mitteln der Kreditfazilität erhält oder erhaltene Beträge nicht für die vom Unternehmen vorgesehenen Zwecke nutzen kann; und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen Risiken seiner Tätigkeiten abzusichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresinformationsberichts des Unternehmens. Dieser ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.caoder auf der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

