Die Börsen geraten am Dienstag weiter unter Druck. Doch was steckt hinter den Verkäufen die DAX, S&P 500 und MSCI World deutlich ins Minus ziehen? Und wie kann es jetzt weitergehen? Am Dienstag geht der Abverkauf an den weltweiten Börsen weiter. Nachdem der DAX bereits deutlich verloren hatte, legen auch die amerikanischen Indizes nach. Der marktbreite S&P 500 verlor am Dienstag 0,7 Prozent auf 6.625 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.