© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Die Alarmglocken läuten für Analysten, die Chartmuster am US-Aktienmarkt untersuchen. Die Sorge geht um, dass der jüngste Rückgang zu einer ausgewachsenen Korrektur von mindestens 10 Prozent anschwellen könnte.Der S&P 500 schloss am Montag zum ersten Mal seit 139 Sitzungen unter seinem 50-Tage-Durchschnitt und beendete damit die zweitlängste Phase dieses Jahrhunderts über der vielbeachteten Trendlinie. Auch am Dienstag zeigt sich der Index weiter rot. "Unter der Oberfläche des Marktes brodelt es gewaltig", sagt Dan Russo, Co-Chief Investment Officer und Portfoliomanager bei Potomac Fund Management gegenüber Bloomberg. "Ein Durchbruch unter den 50-Tage-Durchschnitt wäre besonders …