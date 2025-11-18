FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Generali nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 30 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe ein solides Ergebnis berichtet, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der ambitionierten Bewertung bleibe er aber bei seinem negativen Votum./niw/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:32 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: IT0000062072

