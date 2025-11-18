Obwohl die Taschenrechner-Anwendung auf dem Macintosh aus dem Jahre 1984 recht unspektakulär ist, hat sie eine bewegte Geschichte hinter sich. Denn Steve Jobs war mit den ersten Entwürfen des zuständigen Entwicklers alles andere als zufrieden. Die Geschichte von Apple hält einige spannende Anekdoten bereit. Nicht zuletzt, weil Steve Jobs als Gründer und langjähriger CEO einige wegweisende Entscheidungen getroffen hat. So hat er etwa bei der Vorstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...