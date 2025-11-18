© Foto: DALL-E

Der ungarische Forint ist eine der stärksten Währungen in diesem Jahr und hat zum US-Dollar schon mehr als 20 Prozent zugelegt. Die Siegesserie könnte anhalten.Der ungarische Forint (HUF) hat im Jahr 2025 eine bemerkenswerte Stärke gegenüber dem US-Dollar bewiesen und sich trotz der volatilen globalen Märkte zur Top-Performer-Währung unter den zentral- und osteuropäischen Währungen entwickelt. Seit Jahresbeginn verzeichnete der Forint eine Aufwertung von über 20 Prozent gegenüber der US-Leitwährung. Während der Forint zum Jahreswechsel 2024/2025 noch etwa bei der Marke von 400 Forint je US-Dollar gehandelt wurde, kletterte er bis Mitte November auf etwa 331 HUF und pendelt damit um seinen …