Artec 3D, der Weltmarktführer im Bereich 3D-Scannen, hat eine neue, kostengünstige Version seiner Software auf den Markt gebracht: Artec Studio Lite

An Artec 3D scanning expert capturing an object for 3D modeling. Image via Artec 3D.

Artec Studio Lite wurde entwickelt, um die professionellen 3D-Tools von Artec Studio einer größeren Zielgruppe zur Verfügung zu stellen und kombiniert modernste KI-Fotogrammetrie mit fortschrittlicher 3D-Verarbeitung und -Analyse in einem effizienten, erschwinglichen Paket.

Profi-Tools für eine breitere Zielgruppe

Artec Studio Pro beinhaltet ein umfassendes Toolset für 3D-Scannen, Bearbeiten, Reverse Engineering und Inspektion. Im Laufe der Jahre wurde es zur Referenz für professionelles 3D-Scannen und es findet inzwischen in vielen Bereichen Anwendung, von der Fertigung und dem Gesundheitswesen bis hin zur Denkmalpflege und CGI.

Dank Artec Studio Lite stehen die leistungsstarken Tools der Pro-Version jetzt einer breiteren Nutzergruppe zur Verfügung. Die Nutzer können jetzt erstmals 3D-Modelle aus Fotos und Videos erstellen, was neue Möglichkeiten für Produzenten, kleine Unternehmen, Pädagogen und viele andere eröffnet.

"Mit der KI-PFotogrammetrie haben wir eine revolutionäre Funktion für die Erstellung besonders realistischer 3D-Modelle eingeführt", so Art Yukhin, CEO von Artec 3D. "Mit Artec Studio Lite gehen wir mit dieser Technologie nun noch einen Schritt weiter."

Fotogrammetrie und mehr

Artec Studio Lite umfasst die Kernfunktionen von Artec Studio Pro für Bearbeitung, Reverse Engineering und Inspektion, kombiniert mit einem vereinfachten, intuitiven Arbeitsablauf, um ausschließlich mit Fotos und Videos zu arbeiten.

Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von KI kann Artec Studio Lite feine Details rekonstruieren und bietet eine hohe geometrische Genauigkeit, die die Leistung von kostengünstigen Wettbewerbsprodukten im Bereich Scanner und Fotogrammetrie häufig übertrifft.

Sogar wenn nur wenige Fotos vorliegen und die Oberflächen dunkel, glänzend, durchscheinend oder strukturlos sind, sind die Ergebnisse präzise und detailreich.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Unterstützung mehrerer Kameras Kombinieren Sie Fotos und Videos von verschiedenen Geräten, einschließlich Drohnen.

Kombinieren Sie Fotos und Videos von verschiedenen Geräten, einschließlich Drohnen. Priorisierung scharfer Bilder Automatische Auswahl scharfer Bilder für die Texturierung.

Automatische Auswahl scharfer Bilder für die Texturierung. No-Masking-Algorithmen Erfassen Sie Objekte auf Turntables oder drehen Sie sie während der Aufnahme, um artefaktfreie Ergebnisse zu erzielen.

Erfassen Sie Objekte auf Turntables oder drehen Sie sie während der Aufnahme, um artefaktfreie Ergebnisse zu erzielen. Automatisierte Arbeitsabläufe Dank vordefinierter Einstellungen können Modelle mit nur einem Klick generiert werden.

Dank vordefinierter Einstellungen können Modelle mit nur einem Klick generiert werden. Built-in scale bars Diese bieten eine Genauigkeit im Submillimeterbereich für Messungen in der realen Welt und die CAD-Abweichungsanalyse.

Außerdem können Benutzer Meshes bearbeiten, den 3D-Druck vorbereiten und den Export in Standardformaten für die Verwendung an anderer Stelle vornehmen.

Verfügbarkeit

Artec Studio Lite wird erstmals auf der Formnext 2025 präsentiert. Besucher des Artec 3D-Standes (E09, Halle 12.1) haben hier die Möglichkeit, die Software zu testen und eine kostenlose Lizenz zu gewinnen.

Die Software wird ab dem 18. November auf der Website von Artec 3D verfügbar sein. Die Interessenten können dabei zwischen flexiblen Monats- und Jahresabonnements für den privaten (nicht gewerblichen) und gewerblichen Gebrauch wählen.

