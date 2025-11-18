© Foto: Richard Drew - AP

Der "Bond-Titan" hält den Markt für so spekulativ wie selten zuvor - und sieht ein Risiko, das kaum jemand wahrhaben will. Während Anleger weiter blind ins Momentum rennen, rät er zu 20 Prozent Cash. Jeffrey Gundlach, Gründer von DoubleLine Capital und einer der bekanntesten Anleiheinvestoren der USA, warnt eindringlich vor einer gefährlichen Mischung aus überzogenen Bewertungen, spekulativen Exzessen und wachsender Instabilität im Kreditsektor. In mehreren Interviews und im Bloomberg-Podcast "Odd Lots" bezeichnete er die Lage am US-Aktienmarkt als "unglaublich spekulativ" und fügte hinzu: "Die Gesundheit des Aktienmarktes in den Vereinigten Staaten gehört zu den schlechtesten meiner …