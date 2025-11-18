Der Handelsplattform-Anbieter Futu Holdings hat am Dienstag seine Bücher geöffnet. Das Unternehmen hat nicht nur die Werte aus dem Vorjahresquartal deutlich übertroffen, sondern auch die Schätzungen der Analysten. Obwohl man zudem auch ein Aktienrückkaufprogramm ankündigte, reagiert der Kurs verhalten auf die News.Das Handelsvolumen auf den Plattformen von Futu stieg auf 3,90 Billionen Hongkong-Dollar (HKD) und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von 1,90 Billionen. Die Konsensschätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
