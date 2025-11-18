Der Kurs des Bitcoins steht aktuell massiv unter Druck. Doch ein Experte erklärt, warum die Mutter aller Kryptowährungen gerade wirklich fällt und wann wieder steigende Kurse bei dem digitalen Asset zu erwarten sind. Der Kurs des Bitcoins ist zuletzt sogar unter die Marke von 90.000 US-Dollar gefallen. Diese Bewegung sorgt bei vielen Investoren für Panik. Der Investmentstratege Tom Lee hat nun erklärt, was wirklich hinter dem Abverkauf steckt. Darum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE