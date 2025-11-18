DOW JONES--Hypoport hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro beschlossen. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 17. November entspricht das rund 94.161 Aktien. Der Aktienrückkauf soll noch in diesem Monat beginnen und bis zum 30. Januar 2026 abgeschlossen sein. Die zurückgekauften Aktien sollen zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie für sonstige Formen der Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter und Organe der Gesellschaft und des Hypoport-Konzerns verwendet werden, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte.

