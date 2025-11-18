© Foto: DALL-E

Die Kredite zum Aktienkauf sind auf ein Allzeithoch geklettert. Ein einziger Kursrückgang könnte eine Lawine von Forderungen lostreten und einen Markteinbruch auslösen.An der Wall Street wird so stark auf Pump investiert wie kaum jemals zuvor. Die so genannte "Margin Debt", also das Geld, das Investoren bei Brokern leihen, um Aktien auf Kredit zu kaufen, ist laut Finra-Daten im Oktober auf 1,18 Billionen US-Dollar gestiegen. Ein Rekordwert. Und ein brandgefährliches Signal. Die Kreditaufnahme wächst nicht nur - sie beschleunigt sich. Allein in den sechs Monaten bis Oktober schnellte sie um 40 Prozent hoch und verzeichnete damit den zweitstärksten Anstieg seit März 2000, also dem Zenit der …