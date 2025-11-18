Die Spannung steigt, denn TOURISE gibt heute die Finalisten für die mit Spannung erwarteten TOURISE Awards 2025 bekannt, mit denen weltweit führende Reiseziele ausgezeichnet werden, die die Definition von Entdeckungsreisen neu definieren. Zwölf Reiseziele wurden als Finalisten für die diesjährigen TOURISE Awards nominiert und geben damit die Richtung für die Zukunft des Tourismus vor. Gemeinsam repräsentieren sie Orte aus aller Welt, die nicht nur die Standards für exzellente Reiseziele neu definieren, sondern auch völlig neue Regeln aufstellen, um den Anforderungen des modernen Reisenden gerecht zu werden.

Aus einer Vielzahl von Nominierungen, die von passionierten Weltenbummlern, Branchenexperten und Organisationen aus aller Welt eingereicht wurden, wurden die diesjährigen Finalisten ausgewählt, die Orte würdigen, die eine bewegende Kultur, grenzüberschreitende Erlebnisse und vor allem bedeutungsvolle und bleibende Erinnerungen bieten.

Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Minister für Tourismus und Vorsitzender des Verwaltungsrats von TOURISE, erklärte: "Die Finalisten der TOURISE Awards verkörpern wahrhaftig den mutigen Innovationsgeist und die herzliche Gastfreundschaft, die das moderne Reiseerlebnis auszeichnen. Diese bemerkenswerten Städte und Regionen ziehen nicht nur Besucher aus aller Welt an, sondern beflügeln auch die Fantasie, bauen Brücken zwischen den Kulturen und inspirieren uns alle dazu, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Da Saudi-Arabien eine Vorreiterrolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen und transformativen Zukunft für den Tourismus einnimmt, sind wir stolz darauf, Reiseziele zu würdigen, die neue Maßstäbe für Spitzenleistungen setzen. Jeder Finalist hinterlässt bei jedem Reisenden einen bleibenden Eindruck und erinnert uns daran, dass eine sinnvolle Erkundung die Kraft hat, Menschen zu vereinen und noch lange nach Ende der Reise zu inspirieren."

Im Rampenlicht: Die diesjährigen Finalisten

Die Finalisten der TOURISE Awards 2025 sind:

Bestes Reiseziel für Kunst und Kultur: Kyoto, Paris, New York

Bestes Reiseziel für Abenteuerreisen: Galapagos-Inseln, Bwindi-Impenetrable-Nationalpark, Ancash

Bestes Reiseziel für Essen und Kulinarik: Tokyo, London, Hongkong

Bestes Reiseziel zum Einkaufen: Singapur, Paris, London

Bestes Reiseziel für Unterhaltung: Seoul, Tokio, Mexico-Stadt

Die Gewinner jeder Kategorie haben außerdem die Möglichkeit, von der renommierten Jury der TOURISE Awards zum besten Reiseziel insgesamt gekürt zu werden.

Die unabhängige Jury, die für die fachkundige Auswahl der herausragenden Finalisten aus den zahlreichen Nominierungen verantwortlich ist, setzt sich aus einer Gruppe von branchenübergreifenden Vorreitern zusammen. Diese visionären Führungskräfte repräsentieren das Beste aus den Bereichen Reisen und Tourismus, Mode, Kulinarik, Einzelhandel, Kultur, Abenteuer und Unterhaltung und bringen ihr beispielloses Fachwissen und ihre Leidenschaft in die TOURISE Awards ein. Das Gremium umfasst:

Filip Boyen, ehemaliger CEO, Forbes Travel Guide

Michael Ellis, ehemaliger Global Director der Michelin-Führer

Fiona Jeffery, ehemalige Chairwoman des World Travel Market; ehemalige Chairwoman der Tourism for Tomorrow Awards

Renaud de Lesquen, ehemaliger CEO von Givenchy; ehemaliger President von Dior AM

Lars Nittve, ehemaliger Gründungsdirektor der Tate Modern

Albert Read, ehemaliger Managing Director, Condé Nast

Caroline Rush, ehemalige CEO des British Fashion Council

Omar Samra, UN-Sonderbotschafter, Bergsteiger und Polarforscher

Bernold Schroeder, ehemaliger CEO, Kempinski; Pan Pacific

Der finale Countdown

Die Gewinner der ersten TOURISE Awards werden im Rahmen einer Galaveranstaltung am Eröffnungsabend des TOURISE Summit am 11. November in Riad bekannt gegeben. Die TOURISE Awards sind eine Erweiterung der TOURISE-Plattform unter der Schirmherrschaft des saudischen Tourismusministeriums, unterstützt von der saudischen Tourismusbehörde in Zusammenarbeit mit globalen Interessengruppen.

TOURISE ist die weltweit führende Plattform für die Gestaltung der Zukunft des globalen Tourismus. TOURISE ist ein Treffen von mutigen Führungskräften, politischen Entscheidungsträgern, Regulierungsbehörden, Investoren und Zukunftsgestaltern aus verschiedenen Branchen. Die Veranstaltung befasst sich mit Herausforderungen und erschließt transformative Möglichkeiten, um die Agenda für einen verantwortungsvollen, gerechten und zukunftsorientierten Tourismussektor festzulegen.

Im Fokus: Lernen Sie die Finalisten kennen

Bestes Reiseziel für Kunst und Kultur

Kyoto: Das zeitlose Japan ruhige Gärten, ikonische Tempel und lebendiges Handwerk, allesamt verwoben zu einem lebendigen zeitgenössischen Kulturgefüge.

Paris: Seit jeher ikonisch bedeutende Museen, aufstrebende zeitgenössische Kunst und eine Szene für darstellende Künste, die den kreativen Geist der Stadt lebendig hält.

New York: Kultur auf höchstem Niveau Museen von Weltklasse, beeindruckende Straßenkunst und ein kreativer Puls, der alles von Broadway bis hin zu den Rhythmen der Stadtteile mit Leben erfüllt.

Bestes Reiseziel für Abenteuerreisen

Galapagos-Inseln: Ursprünge des Staunens vulkanische Schönheit, marine Vielfalt und Begegnungen mit Wildtieren, die sich wie eine Reise durch die Zeit anfühlen.

Bwindi-Impenetrable-Nationalpark: In die Wildnis uralte Wälder, seltene Begegnungen mit Gorillas und ein Gefühl der Kraft der Natur bei jedem Schritt.

Ancash: Unberührt und authentisch wilde Gipfel, Gletscherseen und traditionsreiche Wanderwege, wo Abenteuer auf die Herzlichkeit der lokalen Bevölkerung trifft.

Bestes Reiseziel für Essen und Kulinarik

Tokio: Von mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetem Sushi bis hin zu köstlichem Ramen jahrhundertealte Traditionen treffen auf höchste Qualitätsansprüche, wodurch jeder Bissen zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

London: Eine kosmopolitische kulinarische Hochburg moderne britische Küche, internationale Aromen aus aller Welt und Speisen, die von Haute Cuisine bis zu beliebten Gerichten reichen.

Hongkong: Ein vertikales Festmahl gehobene Gastronomie überragt Dai-Pai-Dong-Stände und Nudelrestaurants und verbindet Tradition mit internationalen Aromen in einer beeindruckenden Stadtlandschaft.

Bestes Reiseziel zum Einkaufen

Singapur: Zukunftsorientierter Einzelhandel Designviertel, Luxus-Einkaufszentren und Kulturmärkte in einer Stadt, die Ost und West verbindet.

Paris: Haute Couture und darüber hinaus renommierte Modehäuser, Concept Stores und Flohmärkte, die zeitlose Eleganz mit trendsetzendem Flair verbinden.

London: Tradition trifft auf Moderne luxuriöse Flagship-Stores, kreative Zentren und vielseitige Märkte in einer Stadt, die den globalen Stil prägt.

Bestes Reiseziel für Unterhaltung

Seoul: Innovation trifft auf Kultur K-Pop-Arenen, hochmoderne Unterhaltung und ein Nachtleben, das globale Trends setzt.

Tokio: Unübertroffene Energie erstklassige Shows, beeindruckende Attraktionen und authentische lokale Erlebnisse in einer Stadt, die für Begeisterung geschaffen wurde.

Mexiko-Stadt: Pure Lebendigkeit Festivals, Musik und eine einzigartige Mischung aus Tradition und modernem Vergnügen, die jeden Abend unvergesslich macht.

Über die TOURISE Awards

Die TOURISE Awards sind eine globale Auszeichnung für herausragende Reiseziele, die Orte würdigen, die sinnvolle, unvergessliche Reiseerlebnisse bieten und den sich wandelnden Erwartungen der Reisenden von heute entsprechen. Die Awards werden von einer renommierten branchenübergreifenden Jury vergeben und würdigen Reiseziele in fünf Kategorien Kunst Kultur, Abenteuer, Essen Kulinarik, Shopping und Unterhaltung -, wobei der Höhepunkt der Preis für das beste Reiseziel insgesamt ist. Die Awards würdigen Innovation, Nachhaltigkeit, Kulturerhalt und Besucherwirkung und setzen damit einen neuen globalen Standard dafür, was ein Reiseziel wirklich außergewöhnlich macht.

Weitere Informationen zu den TOURISE Awards finden Sie unter www.TOURISE.com/awards

Über die TOURISE

Die TOURISE ist die weltweit führende Plattform, die neue Horizonte für den globalen Tourismus eröffnet.

Mit Unterstützung des saudischen Tourismusministeriums findet vom 11. bis 13. November 2025 in Riad, Saudi-Arabien, der erste TOURISE-Gipfel statt. Die Veranstaltung bringt Visionäre aus Politik, Wirtschaft, Investment, Tourismus und Technologie zusammen, um wirkungsvolle Initiativen und transformative Vereinbarungen zu entwickeln, die die Branche neu definieren und einen nachhaltigen, gerechten und zukunftsorientierten Tourismussektor aufbauen.

Die TOURISE gewährleistet eine weltweite Beteiligung und bietet gleichzeitig gezielten Zugang zu Visionären, die die Entwicklung des globalen Tourismus prägen. Nach dem Summit wird TOURISE als ganzjährige Plattform fortgesetzt, auf der mutige Ideen in reale Lösungen umgesetzt werden.

Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet. Gemeinsam sind wir unaufhaltsam.

Für weitere Informationen über TOURISE besuchen Sie bitte www.TOURISE.com und abonnieren Sie den Newsletter.

