Die neue Version bietet Contact-Center-Betrieben Predictive Intelligence, regionale Expansion und verbesserte Tools zur Steigerung der Mitarbeiterleistung.

Aspect, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Workforce-Management-Lösungen, hat heute seine Produktversion für das vierte Quartal 2025 vorgestellt, die KI-gestützte Prognosen für das Anrufaufkommen, eine regionale Expansion nach Kanada, Großbritannien und Europa sowie neue Funktionen zur Mitarbeiterleistung umfasst. Die Veröffentlichung ist ein wichtiger Schritt vorwärts in der Mission von Aspect, Mitarbeiter mit intelligenten, modernen Tools auszustatten, die die betriebliche Effizienz und das Engagement der Mitarbeiter steigern.

KI-gestützte Prognosen bringen neue Präzision und Agilität in die Personalplanung

Das verbesserte Prognose-Dashboard führt Predictive Forecasting mit integrierter KI-Intelligenz ein. Diese neue Funktion generiert automatisch vierwöchige Prognosen zum Anrufaufkommen, die täglich aktualisiert werden, wodurch manuelle Einstellungen entfallen und Planer schnellere und sicherere Entscheidungen treffen können. Durch die Analyse historischer Daten mit fortschrittlichen Algorithmen liefert es genauere, annahmenfreie Vorhersagen, die sich an veränderte Nachfragemuster anpassen.

"Die Prognose ist einer der kritischsten und zeitaufwändigsten Aspekte der Personalplanung", sagte Royce Haynes, Chief Technology Officer von Aspect. "Unsere Predictive Intelligent Forecasting eliminiert den manuellen Aufwand, indem sie kontinuierlich aus Daten lernt und automatisch präzisere Prognosen generiert. Dies gibt Analysten und Planern die Erkenntnisse, die sie benötigen, um sicher zu planen und gleichzeitig wertvolle Zeit zu sparen."

Globale Expansion bringt moderne Tools auf weitere Märkte

Aspect erweitert die Cloud Workforce Experience und das Entwicklerportal auf Kanada, Großbritannien und Europa und bietet regionalen Teams damit einheitliche, moderne Funktionen für das Workforce Management. Die Erweiterung unterstützt internationale Standards für Datenschutz und regionale Formatierung und umfasst den Zugriff auf 42 Cloud WFM-APIs sowie den Zugriff auf neue Cloud WFM-APIs als Teil unserer kommenden HRIS- und Payroll-Data-Connect-Funktionen.

"Diese Erweiterung sorgt für globale Parität für Entwickler und ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme, sodass Mitarbeiter auf der ganzen Welt Zugang zu denselben intelligenten Tools haben", so Tina Ghanem, Director of Product bei Aspect. "Wir machen es Teams weltweit einfacher denn je, sich in die Cloud-WFM-Plattform von Aspect zu integrieren, die Verbindungen zu Mitarbeiterdaten zu optimieren und intelligentere, regional angepasste Lösungen zu entwickeln, die ihr Wachstum unterstützen."

Mitarbeiter mit Leistungsdaten stärken

Der neue Employee Performance Hub bietet Echtzeit-Einblick in Leistungskennzahlen und ermöglicht es Mitarbeitern, detaillierte Aufschlüsselungen und wöchentliche Trends für wichtige Kennzahlen wie Einhaltung, durchschnittliche Bearbeitungszeit und Gesamtzahl der Anrufe anzuzeigen. Diese Funktion wurde als direkte Reaktion auf Kundenfeedback entwickelt und wandelt Leistungsdaten in umsetzbare Erkenntnisse um, die das Engagement und das berufliche Wachstum fördern.

Suite-Verbesserungen: Aspect WEM Version 25

Version 25 bietet erhebliche Verbesserungen in den Bereichen Aspect Workforce, League, Quality und Performance, wobei der Schwerpunkt auf betrieblicher Effizienz, verbesserter Sicherheit und erweiterten API-Funktionen liegt. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören automatisierte Neuprognosen, die Verwaltung von Mitarbeiterfähigkeiten in großen Mengen, modernisierte REST-APIs und optimierte Verwaltungstools.

Verfügbarkeit

Die Version für das 4. Quartal 2025 ist ab dem 18. November 2025 allgemein verfügbar. Die regionale Erweiterung der Cloud Workforce Experience und des Aspect Developer Portals auf Großbritannien wird am 15. Dezember 2025 verfügbar sein, andere europäische Länder und Kanada folgen Anfang 2026.

Informationen zu Aspect

Aspect ist ein bewährter Marktführer im Bereich Workforce Management und unterstützt die komplexesten Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Belegschaft auszuschöpfen. Mit über 50 Jahren Innovationserfahrung bietet Aspect Lösungen für Unternehmen, die Prognosen, Planung, Leistungsmanagement und Mitarbeiterengagement in einer intelligenten Plattform vereinen. Dank Aspect Intelligence verwandelt die Plattform isolierte Personaldaten in vorausschauende, umsetzbare Erkenntnisse für schnellere Entscheidungen, stärkere Teams und bessere Geschäftsergebnisse. Aspect genießt das Vertrauen globaler Marktführer aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Luftfahrt, Einzelhandel und mehr und hilft Unternehmen dabei, sich in Echtzeit anzupassen, Kosten zu kontrollieren und außergewöhnlichen Service in großem Maßstab zu bieten.

