© Foto: CFOTO - picture alliance

Das drohende Platzen der KI-Blase sorgt für Verunsicherung und heftige Verluste am Aktienmarkt, doch US-Energieversorger Exelon stemmt sich gegen den Trend! Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Exelon Wochenlang ist nach der Dauerrallye in den vergangenen Monaten über eine mögliche Korrektur am Aktienmarkt aufgrund der hohen Unternehmensbewertungen, insbesondere in der Technologiebranche, spekuliert worden. Jetzt ist sie (endlich) da - und sorgt sofort für Panik unter den zuletzt wenig verlusterprobten Anlegerinnen und Anlegern. Während der Volatilitätsindex VIX mit 25 Punkten deutlich im Warnbereich notiert, zeigt der von CNN ermittelte Fear & Greed Index 9 Zähler und damit …