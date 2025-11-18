Baidu hat am Dienstag seine Quartalszahlen vorgelegt. Der Konzern konnte aufgrund eines schwach bleibenden Werbegeschäfts die operativen Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahresquartal nicht steigern. Für Zukunftsfantasie sorgt hingegen die KI- und Cloud-Sparte, weshalb die Aktie sich im frühen US-Handel sehr volatil präsentierte.Der Umsatz belief sich im dritten Quartal umgerechnet rund 4,39 Milliarden US-Dollar und lag damit exakt auf Konsensniveau, allerdings 7,1 Prozent unter dem Vorjahresquartal. ...

