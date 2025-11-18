© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Google-Chef Sundar Pichai warnt vor einem Ende des KI-Booms. Selbst Alphabet wäre nicht geschützt, investiert aber weiter Milliarden in Großbritannien.Alphabet-Chef Sundar Pichai spricht im Interview mit der BBC von einem "außergewöhnlichen Moment" für künstliche Intelligenz. Gleichzeitig räumt er ein, dass der Markt bereits "Elemente von Irrationalität" zeige. Seine Worte erinnern an die "irrational exuberance" der Dotcom-Ära. Analysten diskutieren seit Monaten, ob die aktuellen Bewertungen tragfähig sind. "Keine Firma wird immun sein" Auf die Frage, wie Google einen möglichen Crash verkraften würde, antwortet Pichai offen. Er sagt: "Ich denke, keine Firma wird immun sein, einschließlich …