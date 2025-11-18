Die auf der unternehmenseigenen Konferenz Converge vorgestellten neuen Plattformfunktionen erweitern die agentenbasierte KI, verbessern die kontinuierliche Sicherheit und erweitern die Unterstützung für OT- und mobile Endpunkte

Orlando World Center Marriott - Tanium, ein führender Anbieter im Bereich autonome IT, hat heute auf seiner 10. jährlichen Converge bedeutende Innovationen bekannt gegeben, die die vollständige Automatisierung von IT- und Sicherheitsabläufen vorantreiben. Diese Neuerungen befähigen IT- und Sicherheitsverantwortliche dazu, Innovationen schneller voranzutreiben, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und Geschäftsergebnisse souverän zu realisieren.

"Tanium treibt kontinuierlich Innovationen voran, indem es KI und Echtzeit-Endpunktintelligenz nutzt, um Unternehmen zu befähigen, von reaktiven zu autonomen Abläufen überzugehen", erklärte Matt Quinn, Chief Technology Officer bei Tanium. "Die Vorstellung dieser Innovationen auf unserer Converge-Konferenz ist von besonderer Bedeutung denn hier kommt unsere Community zusammen, um die Zukunft der autonomen IT zu gestalten. Dank unserer einzigartigen linearen Kettenarchitektur liefern diese Weiterentwicklungen schnelle und umfassende Ergebnisse und das alles über eine einzige, einheitliche Plattform."

Die Priorität von Tanium liegt darauf, Unternehmen die autonome Verwaltung von Endgeräten zu ermöglichen und gleichzeitig die Tanium-Plattform weiterzuentwickeln, um Vertrauen in IT- und Sicherheitsumgebungen aufzubauen. Angesichts der Herausforderungen, denen Unternehmen gegenüberstehen, wie beispielsweise die Steigerung der Produktivität, die Reduzierung der betrieblichen Komplexität und die Gewährleistung von Sicherheit, nutzt Tanium künstliche Intelligenz, um den IT-Betrieb und die Sicherheit zu transformieren. Diese Entwicklung ermöglicht eine vollständig autonome IT.

Um dies zu erreichen, präsentierte Tanium auf der diesjährigen Converge eine Reihe wichtiger Neuerungen, die den Fokus des Unternehmens auf die Neudefinition der IT- und Sicherheitsabläufe in Unternehmen weiter verstärken:

Erweiterung der Agentic AI von Tanium

Tanium Ask : Die erste agentenbasierte KI-Erfahrung von Tanium führt ein neues Paradigma in der betrieblichen Effizienz ein, indem KI-gesteuerte Workflows direkt in die Tanium-Plattform integriert werden. Von der Datenermittlung und Softwareverwaltung bis hin zur Zusammenfassung in Dashboards und integrierter Dokumentation ermöglicht Tanium Ask Administratoren die Untersuchung und Behebung von Fehlern und Problemen in einem einzigen optimierten Arbeitsablauf. Tanium Ask erstreckt sich auch auf Anwendungsfälle im Bereich der Sicherheitsoperationen, wo es Sicherheitsdaten anreichert, um die Untersuchung und Triage von Warnmeldungen durch präzise, umsetzbare Empfehlungen zu automatisieren.

Erweiterung des Endpunktmanagements von Tanium

Tanium Endpoint Management for Operational Technology (OT) : Durch die Erweiterung der Endpunktmanagement-Funktionen von Tanium auf OT-Umgebungen werden traditionell isolierte Ressourcen in Echtzeit sichtbar und liefern umsetzbare Erkenntnisse. Durch die Integration von OT-Geräten wie Mensch-Maschine-Schnittstellen und speicherprogrammierbaren Steuerungen ermöglicht Tanium eine einheitliche Überwachung über IT- und Industriebereiche hinweg. Diese Transparenz schließt die Lücke zwischen operativer Ausfallsicherheit und Sicherheit und gewährleistet, dass kritische Infrastrukturen von derselben Agilität und Intelligenz profitieren, die moderne IT-Betriebe vorantreiben.

Erweiterung der Sicherheitsmaßnahmen von Tanium

Tanium Jump Gate : Aufbauend auf der bestehenden Client-Architektur von Tanium unterstützt Tanium Jump Gate Unternehmen dabei, ständigen Zugriff zu eliminieren, Zero-Trust-Prinzipien durchzusetzen und eine Echtzeitüberwachung mit zeitnahen und bedarfsgerechten Zugriffsrechten auf sensible Ressourcen zu ermöglichen.

Tanium entwickelt seine Plattform kontinuierlich weiter, um den Anforderungen an autonome IT in immer komplexeren Unternehmensumgebungen gerecht zu werden. Durch intelligente, proaktive Automatisierung und die Vereinheitlichung von Management und Sicherheit in den Bereichen IT, OT und Mobilgeräte beseitigt Tanium Sichtbarkeitslücken und ermöglicht eine schnelle und umfassende Entscheidungsfindung, sodass Unternehmen wirklich unaufhaltsam werden können.

Um mehr über Tanium Autonomous IT zu erfahren, können Sie hier einen Termin vereinbaren. Für den virtuellen Zugang zu den Live-Streams der Keynotes der Converge und den On-Demand-Zugang zu den Sessions nach der Veranstaltung besuchen Sie bitte https://converge.tanium.com/.

