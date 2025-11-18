TUM verteidigt seinen Titel, während A2RL das weltweit erste autonome "Grand Final" mit sechs Rennwagen ausrichtet

Elf internationale Teams kämpften um ein Preisgeld von 2,25 Millionen US-Dollar

Mensch gegen KI: Ex-Formel-1-Pilot Daniil Kvyat blieb knapp vor der Zeit des autonomen Herausforderers; bis jetzt haben menschliche Fahrer noch einen leichten Vorsprung

Die "Abu Dhabi Autonomous Racing League A2RL" setzte einen Meilenstein für autonome Technologie, als sechs vollständig fahrerlose Rennwagen beim weltweit ersten "Grand Final" auf dem Yas Marina Circuit die Grenzen der KI-Leistung ausreizten. In einer Nacht geprägt von Rekordgeschwindigkeiten, mutigen Überholmanövern sowie im Sekundenbruchteil getroffene Entscheidungen der KI festigte Deutschlands TUM seine Dominanz und verteidigte den Meistertitel, gefolgt von TII Racing (VAE) auf Platz zwei sowie PoliMOVE (Italien) auf Platz drei. Mit elf internationalen Teams, die um ein Preisgeld von 2,25 Millionen US-Dollar kämpften, sowie einem Duell Mensch gegen KI mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Daniil Kvyat zeigte die Veranstaltung, wie rasant sich das Rennen und die dahinterstehende Technologie seit Saison 1 weiterentwickelt haben.

Vom Beginn des Rennens an stand TUM auf der Pole-Position unter Druck durch Unimore (Italien), das mit eigenem Rekordtempo aufholte und sie vor Ende der zweiten Runde in Kurve 6 überholte. In den folgenden zehn Runden lieferten sich beide einen engen Kampf bei Geschwindigkeiten von über 250 km/h mit weniger als einer Sekunde Abstand während der gesamten Phase. Zur Halbzeit des 20-Runden-Rennens lagen beide innerhalb einer halben Sekunde, als sie das Schlussfeld erreichten. Beim Überholversuch gegen das auf Platz sechs liegende Team Constructor (Deutschland) kollidierte Unimore am Kurveneingang mit dem Heck des Fahrzeugs, wodurch beide Wagen von der Strecke rutschten und TUM die Führung zurückgab, die das Team bis zum Sieg hielt. Über die gesamte Renndauer hinweg gewann Unimore die Auszeichnung für die schnellste Rennrunde.

Die Trophäen und Medaillen für die Sieger des "A2RL Grand Final" wurden von Seiner Hoheit Scheich Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Abu Dhabi International Marine Sports Club und Vorsitzenden des UAE Marine Sports Federation, sowie Seiner Exzellenz Faisal Al Bannai, Berater des Präsidenten der VAE und Generalsekretär des Advanced Technology Research Council überreicht.

Seine Exzellenz Faisal Al Bannai, der A2RL ins Leben gerufen hat, sagte: "A2RL zeigt, was passiert, wenn kühner Ehrgeiz auf wissenschaftliche Disziplin trifft. Es ist mehr als ein Rennen es ist eine Testplattform zur Beschleunigung der Zukunft autonomer Systeme und zur Stärkung des Vertrauens der Öffentlichkeit in Technologien, die sich bald in unseren Städten, am Himmel sowie in Industrien bewegen werden. Was sich auf der Strecke gezeigt hat, spiegelt die Kraft weltweiter Talente, rigoroser Forschung und die Überzeugung der VAE wider, dass Durchbrüche schneller geschehen, wenn man die Welt einlädt, gemeinsam Innovativ zu sein."

Prof. Markus Lienkamp, Teamchef von TUM, sagte: "Wir haben von Beginn an ein knappes Duell mit Unimore erwartet. Sie wurden in jeder Trainingsrunde schneller, besonders auf kalten Reifen. Wir sind davon ausgegangen, dass sie uns in Runde zwei überholen und wir dann näher kommen, sobald unsere Reifen auf Temperatur kommen. Natürlich hätten wir gern ein Duell mit Unimore bis zum Ende gesehen, aber ungeachtet dessen haben wir heute Abend gezeigt, wie schnell sich die Fähigkeiten der Teams verbessern und wie professionell sie auftreten, sodass ein so enges Rennen vor Publikum möglich ist."

Marko Bertogna, Teamchef von Unimore Racing, sagte: "Ich war sehr glücklich mit unserer gezeigten Leistung, unserer Geschwindigkeit und dem Überholmanöver, alles demonstrierte das professionelle Niveau, das wir erreicht haben. Selbst ein menschlicher Rennfahrer hätte die Kollision nicht vermeiden können, das gehört zum Hochgeschwindigkeitsrennsport. Ich bin unglaublich zufrieden mit dem technologischen Ergebnis, aber selbstverständlich weniger zufrieden mit dem Endergebnis."

In ihrer erst zweiten Saison haben A2RL und die teilnehmenden Teams bedeutende Fortschritte an der Schnittstelle von Motorsport, Mobilität und KI gezeigt. A2RL, oft als "Wissenschaft in der öffentlichen Arena" bezeichnet, beschleunigt die Entwicklung autonomer Hochleistungsrenntechnologien, indem diese unter extremem Wettbewerbsdruck getestet werden.

Intensives Qualifying der vergangenen Wochen führte dazu, dass KI-gesteuerte Fahrzeuge nicht nur die Zeiten menschlicher Referenzrunden einholten, sondern übertrafen und sich von Rückständen von Minuten auf wenige Zehntelsekunden Vorsprung verbesserten. Das Grand Final stellte einen Rekord als größtes autonomes Rennen der Welt auf und umfasste sechs Teams: TUM, Unimore, Kinetiz (UAE), TII Racing, PoliMOVE sowie Constructor (in der Reihenfolge der Startpositionen).

Mensch gegen Maschine: Daniil Kvyat tritt gegen den KI-Fahrer des Champions an

Der ehemalige Formel-1-Pilot Daniil Kvyat zeigte sich beeindruckt vom Fortschritt der Teams seit seinem letzten Duell mit einem KI-Fahrer bei einer A2RL-Ausstellung 2024 in Japan. Dieses Mal trat er auf der Strecke gegen HAILEY, das autonome Fahrzeug des amtierenden Champions TUM, an. Ausgehend von einem fliegenden Start mit einem Rückstand von zehn Sekunden hatte Kvyat lediglich zehn Runden Zeit, um seinen KI-Konkurrenten einzuholen. Kvyat markierte seine beste Runde in 57,57 Sekunden, während HAILEY seine beste Runde von 59,15 Sekunden fuhr. Damit lagen nur 1,58 Sekunden zwischen beiden, ein dramatischer Unterschied zu der rund zehn Sekunden großen Lücke vor 18 Monaten und ein deutliches Zeichen dafür, wie schnell KI aufholt. Die Vorführung endete damit, dass beide Fahrzeuge dicht hintereinander die Ziellinie überquerten, sehr zur Freude der Zuschauer auf der Tribüne.

Daniil Kvyat kommentierte: "Wenn man darauf zurückblickt, wie die A2RL-Entwicklung vor einigen Jahren begann, als KI-Autos noch Minuten hinter einem menschlichen Fahrer lagen, anschließend auf die erste Vorführung im vergangenen Jahr, bei der sich der Abstand bereits auf zehn Sekunden verringerte, und heute Leistungsunterschiede im Bereich von wenigen Zehntelsekunden erreicht werden, ist der technologische Fortschritt beeindruckend. Als Technologie-Enthusiast und Rennfahrer ist es fantastisch, seit Beginn Teil dieser Entwicklung zu sein. Mit einem KI-Fahrer auf der Strecke zu sein, ist etwas völlig anderes und es hat Freude gemacht, den Fans heute Abend ein spannendes Duell zu bieten."

Stéphane Timpano, Geschäftsführer von ASPIRE, der ATRC-Organisation hinter A2RL, sagte: "Glückwunsch an TUM zu einem bemerkenswerten Sieg. Dieses Grand Final hat deutlich gezeigt, warum A2RL existiert: um die Grenzen autonomer Technologie durch realen Wettbewerb zu verschieben. In nur 18 Monaten sind die Teams von Stillstand zu menschlich überlegenen Rundenzeiten und komplexen Überholmanövern gelangt Fortschritte, die normalerweise Jahre dauern. Die Kombination virtueller SIM-Sprints mit umfangreichen Tests in der realen Welt hat Fähigkeiten freigeschaltet, die weit über den Rennsport hinaus Wirkung entfalten. Mein Dank gilt allen elf Teams für ihre Demonstration, wie wahre Innovation unter Druck aussieht."

A2RL richtete parallel zum Hauptwettrennen auch einen STEM-Wettbewerb aus. Über 140 Studenten aus allen sieben Emiraten der VAE nahmen an einem Bildungsprogramm teil, das in einem Rennen mit autonomen DeepRacer-Fahrzeugen im Maßstab 1:18 gipfelte, einem Abbild des A2RL-Wettbewerbs. Ziel ist, die nächste Generation von Fachkräften im Bereich Autonomie und KI zu inspirieren sowie ihnen neue Fähigkeiten zu vermitteln. In diesem Jahr gewann die Universität "UAE University" die University League, während "SABIS Ras Al Khaimah" den High-School-Titel errang.

Das diesjährige "A2RL Grand Final" bildete den Abschluss der ersten "Abu Dhabi Autonomous Week" (ADAW), einer sechstägigen Veranstaltung mit hochrangigen Gipfeln, Ausstellungen und Veranstaltungen, die Forscher und Branchenexperten zusammenbrachte. ADAW umfasst den Abu Dhabi Autonomous Summit, die DRIFTx Exhibition und den RoboCup Asia-Pacific.

A2RL Season 2 wurde von mehr als 8.000 Zuschauern besucht, die den North Grandstand vollständig füllten, und unterstützt von SteerAI, den führenden Partnern du infra und AD Ports Group, den offiziellen Partnern AWS und Abu Dhabi Mobility, den offiziellen Unterstützern WIO Bank PHSC, ExxonMobil und Castore, den technischen Partnern PACETEQ, Live in Five, Meccanica 42 und Vislink sowie den Eventpartnern Abu Dhabi Gaming, Miral Yas Island und dem UAE Cybersecurity Council.

