Die chinesische Nachfrage nach Gold bleibt hoch, wie das World Gold Council feststellte. Besonders bemerkenswert ist laut dem Institut, dass die Nachfrage im chinesischen Großhandel die üblichen saisonalen Schwächen ignorierte. Ein gutes Zeichen dafür, dass eine Jahresendrally bevorstehen könnte.Die chinesischen Gold-ETFs verzeichneten zuletzt massive Zuflüsse. Insgesamt flossen im Oktober rund 4,5 Milliarden US-Dollar in die Fonds - der stärkste Anstieg seit April. Das gesamte verwaltete Vermögen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär