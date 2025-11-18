© Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Das schwedische Fintech-Unternehmen Klarna konnte einen Umsatzanstieg von 26 Prozent im dritten Quartal verzeichnen. Das Wachstum am US-amerikanischem Markt war hierbei ausschlaggebend. Damit übertraf Klarna die Erwartungen in seinem ersten Bericht als börsennotiertes Unternehmen. Für das laufende Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar, teilte Klarna am Dienstag mit. Der Kreditgeber, der im September am 10. Setepmber an der New Yorker Stock Exchange sein Börsendebüt feierte und nach dem Prinzip "Jetzt kaufen, später zahlen" firmiert, meldete einen Umsatz von 903 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 882 Millionen …