BlackRock warnt vor diesen Kryptowährungen - Anleger müssen aufpassen!

Eigentlich gilt BlackRock seit 2024 als einer der größten institutionellen Treiber im Kryptomarkt. Der Vermögensverwalter brachte mit Abstand die erfolgreichsten Bitcoin- und Ethereum-ETFs an den Markt und zeigte sich ungewöhnlich offen gegenüber digitalen Assets.
Doch jetzt folgt eine klare Warnung: Viele Kryptowährungen könnten langfristig wertlos sein - und Anleger sollten sehr genau hinschauen, welche Projekte sie ins Portfolio aufnehmen.
BlackRock: "Die Mehrheit der Altcoins ist wertlos"
Ausgelöst wurde die Debatte durch Aussagen von Robert Mitchnick, dem Leiter der Digital-Asset-Sparte bei BlackRock. In mehreren Interviews betonte er:
"Die große Mehrheit aller Altcoins ist wertlos."
Mitchnick verweist dabei auf mehrere Punkte:
- fehlender Nutzen vieler Projekte
- hunderttausende Altcoins mit identischen oder unnötigen Funktionen
- Memecoin-Explosion ohne fundamentale Basis
- mangelnde Adoption in realen Märkten
Obwohl es aktuell ein "Feuerwerk" an ETF-Anträgen für Altcoins gibt - XRP, SOL, ADA, DOGE, AVAX und viele mehr - hält sich BlackRock komplett zurück.
Auffällig:
- Bitcoin-ETF
- Ethereum-ETF
- Kein Antrag auf Solana, XRP oder andere große Altcoins
Das ist ein klares Signal dafür, dass BlackRock nur Projekte mit langfristiger Relevanz als investierbar ansieht.
Auch CZ warnt: "Nur wenige Coins werden neue Allzeithochs erreichen"
Der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) teilt die gleiche Ansicht.
Auf X schrieb er:
"Nur eine kleine Anzahl starker Coins wird jemals ein neues ATH erreichen."
Er nennt zwar keine konkreten Namen, doch seine Aussage zielt offensichtlich auf:
- wertlose Altcoins
- Short-Term-Hype-Projekte
- Memecoins ohne Utility
CZ betont, dass die Zeit des "reinen Pumpings" vorbei sei.
Adoption, fundamentale Nutzung und solides Ökosystem werden wieder wichtiger.
Anleger sollten jetzt besonders vorsichtig sein
Der Markt hat inzwischen über 1 Million gelistete Token, von denen:
- über 95 % keine echte Nutzung haben
- viele nach kurzer Zeit auf 0 fallen
- Memecoins oft nur kurzfristige Spekulationsobjekte sind
Institutionelle Investoren wie BlackRock oder große Trader wie CZ setzen überwiegend auf:
- Bitcoin
- Ethereum
- große Infrastrukturprojekte
- solide Layer-2-Lösungen
Genau in diese Kategorie fällt ein Newcomer, der in den letzten Monaten extrem an Popularität gewonnen hat.
Fazit
BlackRock und CZ sind sich einig:
Die meisten Altcoins sind langfristig wertlos.
Doch genau das rückt Projekte mit:
- echtem Nutzen
- starker Technologie
- institutionellem Interesse
- direktem Bezug zu Bitcoin
in den Vordergrund.
Bitcoin Hyper könnte genau hier eine Schlüsselrolle übernehmen.
Hinweis:
Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr.
Diese Website ist nicht für Personen gedacht, in deren Ländern solche Investments verboten sind.
Ihre Investition könnte ungeschützt sein - führen Sie daher immer Ihre eigene Due Diligence durch.