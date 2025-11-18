BlackRock warnt vor diesen Kryptowährungen - Anleger müssen aufpassen!

Eigentlich gilt BlackRock seit 2024 als einer der größten institutionellen Treiber im Kryptomarkt. Der Vermögensverwalter brachte mit Abstand die erfolgreichsten Bitcoin- und Ethereum-ETFs an den Markt und zeigte sich ungewöhnlich offen gegenüber digitalen Assets.

Doch jetzt folgt eine klare Warnung: Viele Kryptowährungen könnten langfristig wertlos sein - und Anleger sollten sehr genau hinschauen, welche Projekte sie ins Portfolio aufnehmen.

BlackRock: "Die Mehrheit der Altcoins ist wertlos"

Ausgelöst wurde die Debatte durch Aussagen von Robert Mitchnick, dem Leiter der Digital-Asset-Sparte bei BlackRock. In mehreren Interviews betonte er:

"Die große Mehrheit aller Altcoins ist wertlos."

Mitchnick verweist dabei auf mehrere Punkte:

fehlender Nutzen vieler Projekte

hunderttausende Altcoins mit identischen oder unnötigen Funktionen

Memecoin-Explosion ohne fundamentale Basis

mangelnde Adoption in realen Märkten

Obwohl es aktuell ein "Feuerwerk" an ETF-Anträgen für Altcoins gibt - XRP, SOL, ADA, DOGE, AVAX und viele mehr - hält sich BlackRock komplett zurück.

Auffällig:

Bitcoin-ETF

Ethereum-ETF

Kein Antrag auf Solana, XRP oder andere große Altcoins

Das ist ein klares Signal dafür, dass BlackRock nur Projekte mit langfristiger Relevanz als investierbar ansieht.

Auch CZ warnt: "Nur wenige Coins werden neue Allzeithochs erreichen"

Der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) teilt die gleiche Ansicht.

Auf X schrieb er:

"Nur eine kleine Anzahl starker Coins wird jemals ein neues ATH erreichen."

Er nennt zwar keine konkreten Namen, doch seine Aussage zielt offensichtlich auf:

wertlose Altcoins

Short-Term-Hype-Projekte

Memecoins ohne Utility

CZ betont, dass die Zeit des "reinen Pumpings" vorbei sei.

Adoption, fundamentale Nutzung und solides Ökosystem werden wieder wichtiger.

Anleger sollten jetzt besonders vorsichtig sein

Der Markt hat inzwischen über 1 Million gelistete Token, von denen:

über 95 % keine echte Nutzung haben

viele nach kurzer Zeit auf 0 fallen

Memecoins oft nur kurzfristige Spekulationsobjekte sind

Institutionelle Investoren wie BlackRock oder große Trader wie CZ setzen überwiegend auf:

Bitcoin

Ethereum

große Infrastrukturprojekte

solide Layer-2-Lösungen

Genau in diese Kategorie fällt ein Newcomer, der in den letzten Monaten extrem an Popularität gewonnen hat.

Bitcoin Hyper - kann dieser Coin durch Bitcoin selbst explodieren?

Während BlackRock viele Altcoins kritisch sieht, gibt es ein Projekt, das im Markt für Begeisterung sorgt: Bitcoin Hyper- eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin mit der Solana Virtual Machine verbindet.

Warum das revolutionär ist:

Bitcoin wird extrem schnell

Transaktionen kosten nur Bruchteile von Cent

komplette Web3-Funktionalität auf Bitcoin

auf Bitcoin ermöglicht: Smart Contracts DeFi Staking NFTs Memecoins Games DEXs



Damit wird Bitcoin nicht nur ein Wertspeicher, sondern eine echte Programmierplattform.

BlackRock mag also bei Altcoins vorsichtig sein - aber eine Layer-2-Erweiterung für Bitcoin ist ein völlig anderes Niveau.

Der Presale boomt - und Zeit wird knapp

bereits über 27 Millionen US-Dollar eingesammelt

eingesammelt tägliche Zuflüsse im sechsstelligen Bereich

nächste Preissteigerung steht unmittelbar bevor

Staking-Renditen von 43 % APY

über 1 Milliarde HYPER-Token bereits gestakt

Frühinvestoren sehen hier eine der seltenen Chancen, vor einem massiven Adoption-Schub einzusteigen.

Fazit

BlackRock und CZ sind sich einig:

Die meisten Altcoins sind langfristig wertlos.

Doch genau das rückt Projekte mit:

echtem Nutzen

starker Technologie

institutionellem Interesse

direktem Bezug zu Bitcoin

in den Vordergrund.

Bitcoin Hyper könnte genau hier eine Schlüsselrolle übernehmen.

Hinweis:

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr.

Diese Website ist nicht für Personen gedacht, in deren Ländern solche Investments verboten sind.

Ihre Investition könnte ungeschützt sein - führen Sie daher immer Ihre eigene Due Diligence durch.