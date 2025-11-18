Filecoin-Kurs-Prognose: Darum könnte FIL durch Event heute bis zu 91 % steigen

Filecoin (FIL) gehört 2025 zu den spannendsten Infrastrukturprojekten im Web3 - und genau heute steht ein Event an, das laut Analysten einen explosiven Kursschub auslösen könnte. Auf dem DePIN Day der Devconnect in Buenos Aireswird Filecoin im Mittelpunkt stehen. Historisch reagierte FIL auf solche Ereignisse mehrfach mit zweistelligen oder sogar dreistelligen Kursanstiegen.

Dieses Event könnte Filecoin heute sogar bis zu 91 % hochziehen - möglicherweise auch in einem sonst schwachen Marktumfeld.

Filecoin: Von dezentralem Speicher zur Onchain-Cloud

Filecoin begann als dezentrales Speichernetzwerk, das das InterPlanetary File System (IPFS) durch Anreizmechanismen ergänzt. Heute ist das Ökosystem deutlich größer und moderner:

Zu den wichtigsten Entwicklungen zählen:

Filecoin Virtual Machine (FVM): macht FIL programmierbar

macht FIL programmierbar Onchain Cloud: Datenbasis für KI, DePIN & Blockchain

Datenbasis für KI, DePIN & Blockchain Filecoin Pin & Alpha Cohort: erste Tools jetzt einsatzbereit

erste Tools jetzt einsatzbereit Start der Cohort am 18. November - heute

Partnerschaften im KI-Sektor:

SingularityNET

Theoriq

Bagel

Nuklai

weitere Research- & Datenprojekte

Technologische Fortschritte:

Reduktion der Latenz von 7 Stunden auf wenige Minuten

Eignung für Echtzeitanwendungen wie:

? DeFi

? Spiele

? Cross-Chain-Bridges

? High-Frequency-Apps

Cross-Chain-Expansion:

Datenbridge zu Avalanche

Integration in Cardano-Tools via Blockfrost (Backup-Layer)

Diese Entwicklungen machen Filecoin zu einem der wichtigsten Layer-1-Dateninfrastrukturanbieter im gesamten Web3-Markt.

Warum FIL heute stark steigen könnte

Heute findet auf der Ethereum-Devconnect der DePIN Day statt. DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) umfasst reale Infrastruktur wie Speicher, Rechenleistung, Bandbreite, Sensorik und Telekommunikation - und genau hier ist Filecoin ein Kernprojekt.

Historisch reagierte FIL auf solche Events stark:

Partnerschaften

neue Integrationen

Tool-Launches

Roadmap-Updates

FIL könnte sich vom restlichen Kryptomarkt entkoppeln, wenn heute neue Updates verkündet werden.

Technische Ziele der möglichen Rallye:

Erstes Ziel: 2,67 USD

2,67 USD Erweitertes Ziel: 3,20 USD

3,20 USD Extremziel: 4,00 USD

Vom aktuellen Niveau aus ergibt das ein Potenzial von bis zu 91 %.

Starke Unterstützungszonen laut Fibonacci:

1,86 USD

1,28 USD

Beide Level dienen für Trader als Stop-Loss-Bereiche und markieren das untere Risiko.

Fundamentale Stärke könnte FIL vom Bärenmarkt lösen

Während viele Kryptowährungen an Momentum verlieren, steigt die Bedeutung von Projekten mit:

klarer Infrastruktur-Utility

realen Einnahmen

Nutzung im KI- und Datenmarkt

wachsender institutioneller Adoption

Filecoin erfüllt all das - anders als viele reine Layer-1-Projekte ohne konkreten Use Case.

Gerade jetzt verlagern sich Bewertungsmaßstäbe:

weg vom Hype

hin zur Fundamentaldatenorientierung

FIL könnte als Daten-Backbone der KI- und DePIN-Welt massiv profitieren.

