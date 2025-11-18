Filecoin-Kurs-Prognose: Darum könnte FIL durch Event heute bis zu 91 % steigen

Filecoin (FIL) gehört 2025 zu den spannendsten Infrastrukturprojekten im Web3 - und genau heute steht ein Event an, das laut Analysten einen explosiven Kursschub auslösen könnte. Auf dem DePIN Day der Devconnect in Buenos Aireswird Filecoin im Mittelpunkt stehen. Historisch reagierte FIL auf solche Ereignisse mehrfach mit zweistelligen oder sogar dreistelligen Kursanstiegen.
Dieses Event könnte Filecoin heute sogar bis zu 91 % hochziehen - möglicherweise auch in einem sonst schwachen Marktumfeld.
Filecoin: Von dezentralem Speicher zur Onchain-Cloud
Filecoin begann als dezentrales Speichernetzwerk, das das InterPlanetary File System (IPFS) durch Anreizmechanismen ergänzt. Heute ist das Ökosystem deutlich größer und moderner:
Zu den wichtigsten Entwicklungen zählen:
- Filecoin Virtual Machine (FVM): macht FIL programmierbar
- Onchain Cloud: Datenbasis für KI, DePIN & Blockchain
- Filecoin Pin & Alpha Cohort: erste Tools jetzt einsatzbereit
- Start der Cohort am 18. November - heute
Partnerschaften im KI-Sektor:
- SingularityNET
- Theoriq
- Bagel
- Nuklai
- weitere Research- & Datenprojekte
Technologische Fortschritte:
- Reduktion der Latenz von 7 Stunden auf wenige Minuten
- Eignung für Echtzeitanwendungen wie:
? DeFi
? Spiele
? Cross-Chain-Bridges
? High-Frequency-Apps
Cross-Chain-Expansion:
- Datenbridge zu Avalanche
- Integration in Cardano-Tools via Blockfrost (Backup-Layer)
Diese Entwicklungen machen Filecoin zu einem der wichtigsten Layer-1-Dateninfrastrukturanbieter im gesamten Web3-Markt.
Warum FIL heute stark steigen könnte
Heute findet auf der Ethereum-Devconnect der DePIN Day statt. DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) umfasst reale Infrastruktur wie Speicher, Rechenleistung, Bandbreite, Sensorik und Telekommunikation - und genau hier ist Filecoin ein Kernprojekt.
Historisch reagierte FIL auf solche Events stark:
- Partnerschaften
- neue Integrationen
- Tool-Launches
- Roadmap-Updates
FIL könnte sich vom restlichen Kryptomarkt entkoppeln, wenn heute neue Updates verkündet werden.
Technische Ziele der möglichen Rallye:
- Erstes Ziel: 2,67 USD
- Erweitertes Ziel: 3,20 USD
- Extremziel: 4,00 USD
Vom aktuellen Niveau aus ergibt das ein Potenzial von bis zu 91 %.
Starke Unterstützungszonen laut Fibonacci:
- 1,86 USD
- 1,28 USD
Beide Level dienen für Trader als Stop-Loss-Bereiche und markieren das untere Risiko.
Fundamentale Stärke könnte FIL vom Bärenmarkt lösen
Während viele Kryptowährungen an Momentum verlieren, steigt die Bedeutung von Projekten mit:
- klarer Infrastruktur-Utility
- realen Einnahmen
- Nutzung im KI- und Datenmarkt
- wachsender institutioneller Adoption
Filecoin erfüllt all das - anders als viele reine Layer-1-Projekte ohne konkreten Use Case.
Gerade jetzt verlagern sich Bewertungsmaßstäbe:
- weg vom Hype
- hin zur Fundamentaldatenorientierung
FIL könnte als Daten-Backbone der KI- und DePIN-Welt massiv profitieren.
Parallel im Fokus: BEST Wallet ($BEST) - Presale kurz vor Ende
Neben Filecoin gewinnt auch ein anderes Projekt zunehmend Aufmerksamkeit: die Best Wallet - eine Multi-Chain-Web3-Wallet mit Premium-Sicherheitsarchitektur und integrierten Web3-Diensten.
Warum BEST Wallet derzeit stark gefragt ist:
- extrem benutzerfreundlich - ideal für Einsteiger
- institutionelle Sicherheit (Shard-Key-Management, MEV-Schutz)
- integriert >330 DEXs, 30 Cross-Chain-Protokolle
- unterstützt 60 Blockchains & 100 Fiat-Währungen
- Swap, Portfolio-Management, Presales, bald Staking & Derivate
- gasfreie Transaktionen
- Krypto-Bankkarte in Vorbereitung
BEST Token - aktuell im Presale:
- aktiviert Premium-Funktionen
- reduziert Gebühren
- schaltet Staking & Rewards frei
- Presale läuft nur noch 11 Tage
Wer von der wachsenden Web3-Nachfrage profitieren will, findet hier eine sehr frühe Einstiegschance.
Jetzt mehr über Best Wallet erfahren
Hinweis:
Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Nutzung in Rechtsgebieten vorgesehen, in denen Investitionen dieser Art verboten sind.
Ihre Investition kann ungeschützt sein.
Führen Sie daher eigene Recherchen durch.
Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung - wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir vorstellen.