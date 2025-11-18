Anzeige
cryptopr
18.11.2025 21:26 Uhr
203 Leser
Filecoin-Kurs-Prognose: Darum könnte FIL durch Event heute bis zu 91 % steigen

Anzeige / Werbung

Filecoin (FIL) gehört 2025 zu den spannendsten Infrastrukturprojekten im Web3 - und genau heute steht ein Event an, das laut Analysten einen explosiven Kursschub auslösen könnte. Auf dem DePIN Day der Devconnect in Buenos Aireswird Filecoin im Mittelpunkt stehen. Historisch reagierte FIL auf solche Ereignisse mehrfach mit zweistelligen oder sogar dreistelligen Kursanstiegen.

Dieses Event könnte Filecoin heute sogar bis zu 91 % hochziehen - möglicherweise auch in einem sonst schwachen Marktumfeld.

Filecoin: Von dezentralem Speicher zur Onchain-Cloud

Filecoin begann als dezentrales Speichernetzwerk, das das InterPlanetary File System (IPFS) durch Anreizmechanismen ergänzt. Heute ist das Ökosystem deutlich größer und moderner:

Zu den wichtigsten Entwicklungen zählen:

  • Filecoin Virtual Machine (FVM): macht FIL programmierbar
  • Onchain Cloud: Datenbasis für KI, DePIN & Blockchain
  • Filecoin Pin & Alpha Cohort: erste Tools jetzt einsatzbereit
  • Start der Cohort am 18. November - heute

Partnerschaften im KI-Sektor:

  • SingularityNET
  • Theoriq
  • Bagel
  • Nuklai
  • weitere Research- & Datenprojekte

Technologische Fortschritte:

  • Reduktion der Latenz von 7 Stunden auf wenige Minuten
  • Eignung für Echtzeitanwendungen wie:
    ? DeFi
    ? Spiele
    ? Cross-Chain-Bridges
    ? High-Frequency-Apps

Cross-Chain-Expansion:

  • Datenbridge zu Avalanche
  • Integration in Cardano-Tools via Blockfrost (Backup-Layer)

Diese Entwicklungen machen Filecoin zu einem der wichtigsten Layer-1-Dateninfrastrukturanbieter im gesamten Web3-Markt.

Warum FIL heute stark steigen könnte

Heute findet auf der Ethereum-Devconnect der DePIN Day statt. DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) umfasst reale Infrastruktur wie Speicher, Rechenleistung, Bandbreite, Sensorik und Telekommunikation - und genau hier ist Filecoin ein Kernprojekt.

Historisch reagierte FIL auf solche Events stark:

  • Partnerschaften
  • neue Integrationen
  • Tool-Launches
  • Roadmap-Updates

FIL könnte sich vom restlichen Kryptomarkt entkoppeln, wenn heute neue Updates verkündet werden.

Technische Ziele der möglichen Rallye:

  • Erstes Ziel: 2,67 USD
  • Erweitertes Ziel: 3,20 USD
  • Extremziel: 4,00 USD

Vom aktuellen Niveau aus ergibt das ein Potenzial von bis zu 91 %.

Starke Unterstützungszonen laut Fibonacci:

  • 1,86 USD
  • 1,28 USD

Beide Level dienen für Trader als Stop-Loss-Bereiche und markieren das untere Risiko.

Fundamentale Stärke könnte FIL vom Bärenmarkt lösen

Während viele Kryptowährungen an Momentum verlieren, steigt die Bedeutung von Projekten mit:

  • klarer Infrastruktur-Utility
  • realen Einnahmen
  • Nutzung im KI- und Datenmarkt
  • wachsender institutioneller Adoption

Filecoin erfüllt all das - anders als viele reine Layer-1-Projekte ohne konkreten Use Case.

Gerade jetzt verlagern sich Bewertungsmaßstäbe:

  • weg vom Hype
  • hin zur Fundamentaldatenorientierung

FIL könnte als Daten-Backbone der KI- und DePIN-Welt massiv profitieren.

Parallel im Fokus: BEST Wallet ($BEST) - Presale kurz vor Ende

Neben Filecoin gewinnt auch ein anderes Projekt zunehmend Aufmerksamkeit: die Best Wallet - eine Multi-Chain-Web3-Wallet mit Premium-Sicherheitsarchitektur und integrierten Web3-Diensten.

Warum BEST Wallet derzeit stark gefragt ist:

  • extrem benutzerfreundlich - ideal für Einsteiger
  • institutionelle Sicherheit (Shard-Key-Management, MEV-Schutz)
  • integriert >330 DEXs, 30 Cross-Chain-Protokolle
  • unterstützt 60 Blockchains & 100 Fiat-Währungen
  • Swap, Portfolio-Management, Presales, bald Staking & Derivate
  • gasfreie Transaktionen
  • Krypto-Bankkarte in Vorbereitung

BEST Token - aktuell im Presale:

  • aktiviert Premium-Funktionen
  • reduziert Gebühren
  • schaltet Staking & Rewards frei
  • Presale läuft nur noch 11 Tage

Wer von der wachsenden Web3-Nachfrage profitieren will, findet hier eine sehr frühe Einstiegschance.

Smiley Jetzt mehr über Best Wallet erfahren

