SEI Prognose: Diese Chart-Patterns und Indikatorensignale machen Analysten jetzt bullisch

Nach Monaten massiver Verluste rückt SEI plötzlich wieder in den Fokus vieler Analysten. Mehrere technische Signale deuten darauf hin, dass der stark gefallene Altcoin an einem entscheidenden Wendepunkt stehen könnte - möglicherweise sogar am Beginn einer neuen Aufwärtsphase.

SEI fällt auf Long-Term-Support bei 0,15 $

Der Abverkauf der letzten Wochen war heftig:

Seit August ist SEI von 0,35 $ auf 0,15 $ gefallen - ein Minus von über 50 %.

Allein im letzten Monat verlor der Coin 25 %, die Marktkapitalisierung rutschte wieder unter 1 Mrd. US-Dollar.

Noch drastischer zeigt sich der Absturz im langfristigen Vergleich:

Vom Allzeithoch bei 1,14 $ (16. März 2024) handelt SEI heute bei nur noch etwa 10 % seines ATH.

Doch genau dieser Kursbereich ist technisch hochinteressant.

W-Pattern + TD Sequential: Zwei starke bullische Signale

Der bekannte Analyst Ali Martinez verweist auf zwei zentrale Signale:

1. Starkes Unterstützungsniveau (0,13-0,15 $)

Diese Zone hält seit 2024 stand - selbst in starken Marktcrashs.

Ein erneuter Rückfall darunter ist bisher nicht erfolgt.

2. Ausgebildetes W-Pattern

Zwischen Januar und Juli zeigte SEI eine fast identische Kursstruktur:

Rückfall auf 0,15 $

starke Rallye auf 0,36 $

erneute Korrektur

Das Chartbild wiederholt sich jetzt nahezu 1:1.

Erstes Kursziel bei Rebound: 0,36 $

Bei Breakout der Oberkante sogar bis 0,70 $ (+400 % möglich)

3. TD Sequential bestätigt ein Buy-Signal

Sowohl im Wochenchart als auch im Monatschart hat der TD Sequential zuletzt ein Kaufsignal generiert - ein Indikator, der oft wichtige Trendwechsel erkennt.

Das Risiko-Rendite-Verhältnis ist damit so attraktiv wie seit Monaten nicht mehr.

Aber Vorsicht: Trend ist noch bärisch

Trotz der positiven Signale gilt:

Der Abwärtstrend ist noch nicht gebrochen

Erst ein höheres Hoch würde das Bild bestätigen

Solange 0,15 $ nicht klar verteidigt wird, bleibt das Risiko eines Fakeouts bestehen

Wer jedoch Alternativen zu klassischen Altcoins sucht - oder Projekte mit größerem Wachstumspotenzial - sollte einen Blick auf einen starken Newcomer werfen: PepeNode.

PepeNode als junge Alternative zu SEI? - 600 % Staking & Mine-2-Earn

PepeNode ist eines der wenigen neuen Projekte, die im aktuellen Marktumfeld echte Traktion aufbauen.

Im Gegensatz zu klassischen Memecoins setzt das Projekt auf Utility statt nur Hype.

Das Konzept: Virtuelles Mining statt Hardware

Nutzer kaufen PEPENODE-Token

bauen ein virtuelles Mining-Rig

upgraden es für höhere Erträge

verdienen echte Meme-Coins wie PEPE oder FARTCOIN

oder deflationäres System: bei jedem Upgrade werden Token geburnt

Durch Gamification, Levelsysteme und Leaderboards entsteht ein langfristiger Anreiz - und zugleich ein nachhaltiges Tokenmodell.

Presale-Daten:

Preis: 0,0011546 $ pro Token

bereits über 2 Mio. US-Dollar eingesammelt

eingesammelt Staking-Rendite: rund 600 % APY

Für Anleger, denen SEI zu riskant oder zu langsam erscheint, bietet PepeNode dadurch ein hochspekulatives, aber potenziell lukratives Frühphasen-Investment.

Jetzt PEPENODE kaufen

Hinweis:

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Nutzung in Ländern vorgesehen, in denen der beschriebene Handel verboten ist. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von Projekten, die wir vorstellen.